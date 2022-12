Ministrul Muncii, Marius Budăi, a venit cu precizări în ceea ce privește informațiile apărute în spațiul public privind o a doua majorare de pensii în anul 2023. Oficialul a negat existența unei a doua majorări de pensii.

Nu va exista o a doua majorare de pensii

„Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. Mâine dimineață vom intra în avizare ministerială, astfel încât să nu avem nicio sincopă.

Am să vorbesc doar despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”, a declarat ministrul Muncii la Realitatea PLUS.

Recent, ministrul Muncii a vorbit despre majorarea pensiilor de la începutul anului viitor și de ajutoarelor financiare acordate de Guvernul de la București. Acesta a dat asigurări că pensiilor vor crește de la 1 ianuarie 2023.

De la 1 ianuarie pensiile vor fi majorate

„Vreau să vă spun că suntem pe ultima sută de metri cu actele normative, suntem în construcția finală, din discuțiile care au loc pe parcursul acestor zile. Și astăzi și mâine discutăm cu Ministerul de Finanțe, avem actele normative, avizul economic și social și important este că de la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate, de la 1.586 de lei la 1785 de lei.

Este practic un termen nominal, cea mai mare majorare, și iată că am ajuns și am depășit chiar aceea prevedere din lege de majorare cu 40% de la valoarea de 1.775 la valoarea de 1.785 de lei și eu cred că guvernarea și-a pus o amprenta pozitivă”, a declarat, joi, Marius Budăi.

În ceea ce privește ajutoarele financiare acordate pensionarilor cu venituri mici, Marius Budăi a reamintit că „până acum, am avut măsuri până la 2.000 de lei și am preferat să majorăm pentru că se majorează și valoarea punctului de pensii, vor fi aproximativ 4.3 milioane de seniori ai României care vor intra în această categorie.”

Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici

„Avem acel sprijin de 1.000 de lei până la 500 de lei, sprijinul de 800 de lei și 600 de lei care vor fi împărțiți în două tranșe egale semestriale. În privința tichetelor de alimente am ridicat și pragul pentru acel voucher de la 1.500 la 1.700, astfel încât cetățenii să fie cuprinși în această măsură, 1.84 milioane de seniori.

În continuare, vom avea și acest sprijin de 1.400 de lei pentru plata energiei care va fi împărțit în două părți egale semestriale în 2023”, a adăugat social-democratul.