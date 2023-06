Evgheni Prigojin a fost de acord să părăsească Rusia şi să meargă în Belarus, în urma unei înțelegeri intermediată de președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, însă, momentan, nimeni nu știe unde se află. În plus, liderul grupării paramilitare Wagner nici nu mai postează pe canalul său de Telegram, potrivit CNN.

Vă reamintim că acuzațiile penale împotriva sa au fost retrase, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Dispariția sa are loc la doar o zi distanță după ce Vladimir Putin a însărcinat forțele de securitate ale Rusiei să îl ucidă. Președintele Rusiei se așteaptă să oprească insurgența armată a Grupului Wagner prin „lichidarea țintită” a lui Evgheni Prigojin.

„Putin nu are nevoie de o mare explozie, așa că sarcina numărul unu este să-l elimine pe Prigojin și să smulgă coloana vertebrală a PMC Wagner. Luptătorilor PMC li se poate oferi amnistie, dacă încetează insurgența”, a explicat o sursă apropiată de Statul Major General din Rusia, potrivit Meduza.

„Alegerea fenomenală a lui Prigojin… Aproape că l-a anulat pe Putin, a preluat controlul autorităților centrale, a ajuns la Moscova și deodată… se retrage. Pentru că un intermediar foarte precis, cu o reputație dubioasă (Lukashenko), a promis garanții de securitate din partea celui (Putin) care a ordonat să vă distrugă dimineața.

Și pentru frica pe care elita lui Putin a trăit-o în ultimele 24 de ore, acest ordin va fi cu siguranță executat. Deși nu fără beneficii: Prigojin l-a umilit pe Putin/statul și a arătat că nu mai există un monopol asupra violenței…”, a scris, sâmbătă, Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter, după un acord între Kremlin şi Grupul Wagner, la finalul unei zile de insurecţie armată care a zguduit puterea politică din Rusia.

Prigozhin’s phenomenal choice… You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly… you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023