Călin Georgescu, dat de gol de un martor

Pe 7 decembrie 2024, la doar o zi după anularea alegerilor prezidențiale, ferma de cai din Ciolpani a intrat în atenția publicului, devenind locul unei întâlniri controversate între Horațiu Potra, Eugen Sechila și Călin Georgescu.

Joi, 12 decembrie, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Călin Georgescu a confirmat că sâmbătă a fost prezent la ferma din Ciolpani, unde Horațiu Potra s-ar fi întâlnit cu Eugen Sechila și echipa sa de protecție.

Călin Georgescu a declarat că nu a luat parte la discuțiile de la ferma din Ciolpani, deși anterior, în aceeași emisiune, negase că ar fi fost prezent la locație. Cu toate acestea, un martor a oferit procurorilor o versiune diferită a evenimentelor.

„Au fost în total 5 persoane, iar eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai”, a spus concubina lui Mohamed Jbara în fața procurorilor.

Mohamed Jbara, proprietarul fermei, i-a dat de gol

Procurorii au fost informați de Mohamed Jbara, proprietarul fermei de cai din Ciolpani, și de partenera sa că sâmbătă, 7 decembrie, la fermă a avut loc o întâlnire între Horațiu Potra, Călin Georgescu și Eugen Sechila.

Potrivit motivării instanței, obținute de G4Media, Horațiu Potra, plasat sub control judiciar, a sosit la fermă împreună cu Eugen Sechila într-un autovehicul separat, în timp ce Călin Georgescu a venit însoțit de un șofer și un agent de pază.

„Îmi amintesc că am făcut fasole cu pui și era și ziua votului pentru alegerile parlamentare. Acesta a venit în jurul prânzului însoțit de bodyguardul și șoferul său cu un autoturism marca Renault Talisman. Am recunoscut persoanele care îl însoțeau într-o fotografie postată pe G4media.ro pe data 08.12.2024, însă nu se precizează numele acestor persoane în articolul care însoțește fotografia. Aceștia au stat cel mult o oră, timp în care eu nu am discutat cu ei și nu cunosc despre ce au vorbit”, le-a spus Mohamed Jbara procurorilor. „Îmi amintesc că era trecut de ora 11 când au venit și au stat circa o oră. Aceștia au venit cu autoturismul marca Renault Talisman. Îmi amintesc că , după câteva minute, după dl. Georgescu au sosit alte două persoane într-o mașină marca Mercedes de culoare gri șobolan care a rămas la poartă. Toate cele 5 persoane au stat la o masă, timp în care au băut ceai și au stat de vorbă. Cei cinci nu cunosc despre ce au discutat întrucât și-au dorit intimitate. Dintre cei doi care au venit cu autoturismul marca Mercedes recunosc pe numitul Sechila Eugen Ionuț, iar pe cea de-a doua persoană nu am văzut-o îndeaproape și nu o pot recunoaște. Îmi amintesc că avea o glugă pe cap și șapcă”, le-a spus proprietarul fermei procurorilor.

Concubina lui Mohamed Jbara l-a recunoscut pe Horațiu Potra

Partenera proprietarului fermei, audiată ca martor, a confirmat în fața anchetatorilor prezența lui Horațiu Potra la locație.

„Știu că dl Georgescu a venit tot cu o mașină marca Renault de culoare închisă, însoțit de 2 persoane. Aceștia au sosit în jurul orelor 11:00, și după circa 5 minute a venit o a doua mașină. Nu știu ce marcă era cealaltă mașină, întrucât, din câte îmi amintesc, era la poartă și nu am văzut-o bine. Au fost în total 5 persoane, iar eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai. Astfel, am putut observa de aproape și pot recunoaște dintre persoanele prezentate pe numitul Sechila Eugen Ionuț și pe Potra Horațiu, care erau împreună cu numitul Georgescu Călin. Arăt că numiții Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu au venit cealaltă mașină decât cea cu care a venit Călin Georgescu, respectiv cea care era parcată la poartă.”

Ce spune Călin Georgescu?

Duminică seară, 8 decembrie, acesta a declarat la Realitatea Plus că nu are nicio legătură cu Horațiu Potra și nu l-a întâlnit niciodată, menționând că numele acestuia îi este cunoscut doar din informațiile publice, la fel ca și restului lumii.

În cadrul aceleași intervenții, Călin Georgescu a fost întrebat dacă are vreo legătură cu Horațiu Potra sau dacă acesta din urmă l-ar fi invitat la București. Georgescu a răspuns:

„Am auzit și eu, desigur. Dar nu, nu există așa ceva. (…) Îl cunosc, cum îl cunoaște și restul lumii.”

El a adăugat:

„Nu l-am întâlnit personal și nu am niciun motiv să spun altceva, știu și eu ce știe toată lumea.”

Patru zile mai târziu, acesta a explicat la Realitatea Plus că nu a menționat inițial prezența sa la ferma din Ciolpani din motive de securitate, precizând că echipa sa de protecție i-a recomandat să nu dezvăluie acest detaliu.

„Am fost atacat din toate părțile, sub toate formele […] Echipa mea m-a rugat să fiu atent la ce spun. Situația a escaladat. Eu nu m-am întâlnit acolo cu Horațiu Potra. Am fost acolo pentru că m-au rugat [echipa de protecție – n.r], însă nu am participat la discuție. Echipa mea mi-a interzis să divulg. Lucrurile nu au fost de joacă. S-au canalizat pe înlăturarea mea și distrugerea mea fizică”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

El a adăugat că întâlnirea de la ferma din Ciolpani, la care nu ar fi fost prezent, a avut loc în contextul în care echipa sa de protecție discuta posibile măsuri pentru întărirea securității sale, având în vedere amenințările multiple primite de el și familia sa.