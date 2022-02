Există acum vești foarte bune pentru cei afectați de depresie. O nouă formă de neuromodulare, o terapie de stimulare neinvazivă, ajută pacienții cu depresie severă să se simtă mai bine, scrie Womansworld.

Cunoscut sub numele de Terapie de Neuromodulare Stanford (SNT), tratamentul a fost dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea de Medicină Stanford. Echipa a efectuat recent un studiu privind SNT, iar rezultatele au fost publicate în The American Journal of Psychiatry. Descoperirile, susțin autorii, sunt cel puțin impresionante.

Ce este neuromodularea

Neuromodularea este un tratament neinvaziv pentru durerea fizică și emoțională cronică. Aceasta implică stimularea electrică și se aplică unor zone specifice ale corpului, modificând activitatea nervoasă.

Scopul este de a ajuta sistemul nervos să revină la funcționarea normală. Pentru a trata depresia cu neuromodulare, medicii aplică stimulare magnetică în anumite zone ale scalpului.

Ce au descoperit cercetătorii de la Standford

SNT, terapia utilizată în studiul cercetătorilor de la Stanford, este, de fapt, o adaptare a unei terapii de stimulare magnetică numită TMS. Această stimulare furnizează impulsuri magnetice în anumite zone ale creierului. Pulsurile activează circuite neuronale, care prezintă o activitate diminuată în timpul episoadelor depresive.

Diferența dintre TMS și SNT este că Terapia de Neuromodulare Stanford durează mai puțin timp, ceea ce o face mai accesibilă și mai eficientă pentru depresie.

29 de participanți cu depresie rezistentă la tratament

Pentru a testa eficacitatea SNT, cercetătorii de la Stanford au recrutat 29 de participanți cu depresie rezistentă la tratament. La efectuarea terapiei, cei de la Stanford au aplicat 1.800 de impulsuri pe sesiune. În comparație cu stimularea magnetică tradițională, care utilizează 600 de impulsuri pe sesiune, studiile anterioare au demonstrat siguranța și eficacitatea acestei creșteri.

Pentru 80% din pacienți, terapia a fost un succes

Terapia de neuromodulare de la Stanford a eliminat depresia la aproape 80% dintre participanții care au primit-o. Cercetătorii au folosit mai multe metode de evaluare pentru a determina cu exactitate succesul tratamentului.

”Creierul meu a fost repornit”

Așa au observat și că efectele au fost de lungă durată. „Creierul meu a fost repornit”, a spus un pacient care a primit tratamentul. „Este ca și cum acest nor al depresiei s-ar fi ridicat”, a adăugat el. Un alt pacient spune că acum a renunțat complet la alcool, își plimbă din nou câinele și cântă din nou la chitară. ”Acestea sunt schimbări mari în viața mea”, spune, încântat, pacientul.

Nu va funcționa în același fel pentru toată lumea

Noua formă de neuromodulare a celor de la Stanford este un pas remarcabil înainte, dar este important de știut că nu va funcționa în același fel pentru toată lumea. În timp ce mulți participanți la studiu sunt încă în remisie, unii au recidivat după câteva săptămâni.