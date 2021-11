Noile focare au atras şi atenţia epidemiologilor, deoarece virusul poate fi transmis la oameni. China a raportat 21 de infecţii umane cu tulpina de gripă aviară H5N6. Mai multe decât în ​​întreg anul 2020.

OMS avertizează. Specialiștii sunt îngrijorați de noile focare apărute. Mai exact, China a raportat 21 de infecţii umane cu tulpina de gripă aviară H5N6, mai multe decât în ​​întreg anul 2020. O situație similară se întâmplă și în Coreea de Sud, care a raportat un focar la o fermă de aproximativ 770.000 de păsări din Chungcheongbuk-do, a declarat luni OIE, citând un raport al autorităţilor sud-coreene.

Tot în Asia, Japonia a raportat primul focar din sezonul de iarnă 2021, la o fermă de păsări din nord-estul ţării, potrivit OIE, confirmând o declaraţie de săptămâna trecută a ministerului japonez al Agriculturii.

Situația devine cu atât mai alarmantă în contextul în care virusul a ajuns și în Europa. Norvegia spre exemplu a raportat un focar de gripă aviară H5N1 în regiunea Rogaland. De menționat este faptul că, potrivit specialiștilor, focarele apar, în general, toamna, răspândite de păsările sălbatice migratoare.

Pentru a ține situația sub control, Guvernul belgian ridicat nivelul de risc în întreaga ţară. Astfel, s-a ordonat ca toate păsările să fie ţinute închise începând de luni, după ce o variantă foarte patogenă a gripei aviare a fost identificată la o gâscă sălbatică. Aceași măsură a fost luată și de Franţa şi în Ţările de Jos.

Totodată, focare de gripă aviară au fost detectate şi în ţările vecine României, iar în acest context, Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor a solicitat celor 180 de state membre, printre care se numără şi România, să sporească măsurile de biosecuritate la ferme, pieţe şi în comerţul cu păsări, pentru a limita răspândirea gripei aviare.

Specialiștii susțin însă că gripa aviară nu se poate transmite prin consumul de produse din carne de pasăre, deci oamenii nu trebuie să fie îngrijorați de aceste aspecte.

Ouă false, vândute pe piața din România

Într-un interviu acordat pentru Agerpres, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea a vorbit despre acest subiect, făcând referire la o serie de ouă falsificate care au ajuns să fie vândute în România.

Potrivit acestuia, sute de mii de ouă cu origine falsificată au fost vândute pe piaţa românească de o reţea activă în 3-4 state membre ale Uniunii Europene, filiera fiind ulterior descoperită şi eliminată.

„Avem situaţii de falsificare a ouălor, situaţii din ce în ce mai des întâlnite în ceea ce priveşte fraudele. Ultima speţă, pe care o avem de zilele trecute: ouă cu provenienţă Bulgaria şi Macedonia sunt trimise în Grecia, se ştampilează cu origine Grecia şi se vând pe piaţa din România. Este un fals grosolan, în primul rând de origine, de păcăleală a consumatorului, sau chiar acele ouă pot proveni din zone cu restricţii de gripă aviară, de salmoneloză şi aşa mai departe”, a explicat Ponea.

Totodată, el a mai precizat că Regulamentul european permite ca, la prima fermă, către primul centru de colectare, ouăle să fie duse neştampilate, cu condiţia să fie anunţat statul respectiv.

„Împreună cu autorităţile greceşti, (reprezentanţii ANSVSA, n.r.) au intrat pe o filieră de falsificare a ouălelor şi e o anchetă în desfăşurare. Ouăle provin din Bulgaria şi din Macedonia. Regulamentul european permite ca de la prima fermă către primul centru de colectare să le duci neştampilate, cu condiţia să anunţi statul-membru respectiv, (în acest caz, n.r.) că pleacă un transport de la ferma din Bulgaria sau Macedonia către Grecia.

Ei le-au trimis (în Grecia, n.r.) fără să notifice autoritatea competentă, au ajuns în Grecia, le-au ştampilat ca provenind dintr-o fermă din Grecia şi au vândut sute de mii de ouă pe piaţa din România. Am prins această filieră, am stat până când am adunat şi încă adunăm în continuare (informaţii, n.r.), pentru că este extrem de dificil să prinzi o astfel de reţea, fiind angrenate 3-4 state membre. Dar am descoperit reţeaua, am înlăturat-o şi încercăm să vedem dacă mai există şi alte filiere în România care procedează aşa. Aceste ouă falsificate au fost pe piaţă, ele nu se mai regăsesc acum pe piaţă. Am prins reţeaua şi am eliminat-o”, a afirmat vicepreşedintele ANSVSA.