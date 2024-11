Nicolae Ciucă a afirmat că, sub conducerea Partidului Național Liberal (PNL), viitorul economic al României este promițător. El a susținut că guvernarea liberală a realizat cea mai mare absorbție de fonduri europene din istoria țării și a atras un nivel record de investiții străine directe, contribuind la o creștere economică sănătoasă bazată pe investiții, mai degrabă decât pe consum.

Ciucă a precizat că PNL intenționează să păstreze cota unică de impozitare și să stimuleze dezvoltarea clasei de mijloc atât în mediul urban, cât și rural. Totodată, partidul politic și-a propus să creeze 400.000 de locuri de muncă și să crească salariul mediu net la 7.000 de lei.

De asemenea, menținerea plafonului la micro-întreprinderi. Noi ne-am propus prin programul de guvernare PNL să creştem numărul de locuri de muncă, sa ajungem să avem în plus 400.000 de locuri de muncă. Noi ne-am propus să creştem salariul mediu de la 5.000 de lei la 7.000 de lei. În momentul de faţă sunt doar câteva localități în țară unde discutăm despre un venit mediu net de peste 5.000 adică peste 1.000 de euro”, a explicat el în cadrul podcastului „ The News Man ”.

Am reușit să câștigăm încrederea investitorilor străini, cea mai mare sumă de investiții străine directe 10,4 miliarde în 2022, am reușit pentru prima dată în istoria post -decembristă a României să avem o creștere economică sănătoasă. A fost pentru prima dată când raportul creșterii economice bazată pe investiții l-a depășit pe cel al creșterii economice bazate pe consum, 2,8 investiții versus 2,2 consum, ca atare acesta este modelul pe care noi îl propunem.

„Cu PNL la guvernare, cu dreapta la guvernare, viitorul României va arăta bine pentru că noi am știut și am demonstrat în această perioadă că, pe timpul guvernării noastre, s-a reușit o absorbție de fonduri europene, cea mai mare din istorie de până acum, 11,3 miliarde de euro, o cincime din cât a absorbit România din 2007 până în 2022.

Nicolae Ciucă a evidențiat contribuția esențială a românilor din diaspora la economia țării, afirmând că remiterile acestora au egalat absorbția de fonduri europene în 2022, adică 11,3 miliarde de euro.

Diaspora este cel mai mare investitor al României. Proiectele de infrastructură, educație și sănătate, alături de digitalizarea administrației, sunt esențiale pentru a-i încuraja pe români să se întoarcă acasă.

În legătură cu cazul Nordis, Nicolae Ciucă a declarat că situația este „descalificantă” pentru premierul României Marcel Ciolacu și pentru Partidul Social Democrat (PSD), afirmând că această afacere funcționează sub protecția lor. Ciucă a relatat că a discutat cu persoane păgubite, inclusiv din diaspora, care au investit în proiectele Nordis și au fost înșelate. El a menționat cazuri în care apartamente au fost vândute către mai mulți cumpărători sau transformate fără acordul investitorilor.

„Când ați aflat, domnule Ciucă, despre povestea Nordis?”, l-a întrebat gazda podcastului.

„Când a aflat toată lumea, din presă”, a spus el.

„Și cum vi s-a părut toată această chestiune?”, a fost următoarea întrebare.

„Absolut descalificantă, în primul în pentru Marcel Ciolacu, pentru PSD, pentru că toată această afacere este sub protecția lor. Vreau să vă spun că am avut o întâlnire cu reprezentanții celor care au fost păgubiți. Sunt oameni de bună credință, sunt români din țară și din diaspora. Mai mult decât atât, am aflat că sunt și străini care la îndemnul românilor din diaspora au crezut în acest proiect. Și faptul că am fost efectiv înșelați pentru că până la urmă nu discutăm decât despre o înșelătorie. Este o spirală înșelătoriei mai sofisticată decât FNI.

Oamenii mi-au spus că, de exemplu, unul dintre ei s-a dus să-și vadă apartamentul cu două camere pe care și-l cumpărase. L-au prezentat și au zis să vină peste două, trei săptămâni să finalizeze documentele de preluare a apartamentului. Când s-a dus, nu a mai recunoscut, nu mai era apartamentul respectiv, îl transformaseră în două garsoniere și ca atare nu mai avea ce să cumpere.

Mai mult decât atât, au existat locuințe care au fost vândute și la 2, 3 cumpărători. Unele dintre spații au fost transformate pentru a fi folosite în regim hotelier. Adică sunt chestiuni care trebuie să fie elucidate, nu este posibil așa ceva”, a zis el.