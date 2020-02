Tocmai din cauza faptului că la volan suntem nevoiți să direcționăm întreaga atenție către drum și către condițiile de trafic, aceste accesorii extra au menirea de a ne face mai confortabili și de a ne suplimeenta atenția distributivă pe care suntem nevoiți s-o avem în permanență.

Sistem de navigatie TomTom GO BASIC 5, diagonala ecran 5″, 16GB, Wi-Fi, Actualizari pe viata a hartilor, Harta Full Europa = 1099 lei

Sistem de navigatie gps Mio Spirit 8670 LM, diagonala ecran 6.2″, Bluetooth, TMC, harti full europa + actualizari gratuite pe viata = 799 lei

De ce să-ți achiziționezi un sistem gps auto

Ca participanți integrați la trafic prima regulă este siguranța. Și acest lucru nu depinde în totalitate de tine. Atunci când nu cunoști foarte bine sau deloc zona în care trebuie să ajungi, un gps auto iți va indica în timp real drumul cel mai scurt și traseul pe care trebuie să-l abordezi. În mod automat vei face și varii economii la combustibil, care deseori pot scoate din buzunarul tău peste jumătate din profit, mai ales dacă locuiești sau călătorești într-un oraș imens.

Totodată GPS-ul te ajută să nu rămâi blocat în trafic. Alegând scurtăturile ai toate șansele să stai mai puțin la cozile de la semafor și să eviți aglomerația.

În același timp, aceste lucru îți sprijină și mașina, pentru că mai puține drumuri, înseamnă mai puține investiții și o durată de viață mai îndelungată a automobilului.

Sistem de navigatie Garmin DriveSmart 50 LMT-D EU, WQVGA TFT Capacitive Touchscreen 5″, Harta Full Europa, Actualizari pe Viata a Hartilor = 870 lei

Sistem de navigatie cu camera auto DVR Navitel RE900, Touchscreen 5″, Wi-Fi, Full HD, navigatie Android (Negru) = 574 lei

Sistem GPS vs. Aplicații GPS

Cu toții am auzit de sistemele de navigație, dar și de aceste aplicații GPS care par să facă aceeași treabă. Ei bine, diferențele sunt enorme. Aplicațiile pot fi etrem de limitate în funcții, iar crearea lor se realizează după tiparul hărților oferite de Google. Nu poți descărca hărțile și ai toate șansele să ți se oferie o serie de informații eronate sau insuficiente pentru ușurința ta. În plus, utilizarea unui telefon în timpul condusului îți poate cauza probleme. Iar sistemele moderne de navigație in cu numeroase funcții pro integrate, inclusiv cu funcție vocală. Să nu uităm că există și zone în care semnalul la internet este foarte prost sau deloc. Iar în alte situații aplicațiile GPS sunt prost concepute, așa că te ghideazp în direcția greșită, favorizând contrarul beneficiilor enumerate anterior pentru sistemele de navigație.

HD 5.0, Ecran TFT LCD 5″, Procesor 800 MHz, Microsoft WinCE 6.0, Fara Harta = 300 lei Sistem de Navigatie Smailo

Cât costă un sistem GPS?

Un sistem de navigație poate avea un cost variat, de la câteva sute de lei, la peste 1000 lei. Depinde de ce funcții ai nevoie și cât de avansată vrei să fie experiența ta în materie de condus.

Sisteme de navigație in integrate cu hărți din zeci de continente, iar pentru zonele în care nu ai semnal, nu mai trebuie să-ți faci griji, căci anumite sisteme de navigație îți vor permite accesarea acestora offline cât și salvarea lor în memoria dispozitivului.

În concluzie, dacă ai nevoie de un sistem de orientare profesional și dacă iți dorești să găsești cu ușurință traseul pe care-l ai de parcurs, cu un consum redus de combustibil, timp și finanțe, cea mai bună alegere pentru orice șofer este un sistem de navigație GPS.

