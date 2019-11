Aceeași echipă a mai spus că fiecare cadou a stârnit o reacție impresionantă din partea beneficiarilor, și țin să mulțumească tuturor celor care au donat, atât pentru gestul în sine, cât și pentru calitatea produselor oferite. Vizita a avut un impact emoțional care i-a făcut pe cei implicați în proiect sa intelega si mai bine cat de important e sa aduci o bucurie in plus in viata cuiva .