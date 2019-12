WDP, Prime Kapital, DN1 Value Center, Nepi Rockcastle, Renovatio Trading, Element Industrial, Cushman Wakefield Echinox, AFI Cotroceni, P3 Logistic Parks, CBRE, Albalact, Mastercard, RBC, Smart ID, BRD Finance, BRD Societe Generale, Immofinanz, One United Properties, EY, Havas, Tuca Zbarcea & Asociatii, Veranda Mall, Publicis, EMI, Graffiti PR, Marsh, Amalia Nastase Communication, Forbes si Forbes Life si-au unit eforturile intr-o initiativa ce a avut ca scop cresterea gradului de constientizare pentru implicarea civica.

Indemnul unitar al acestora a fost legat de utilizarea instrumentelor financiare, deductibile fiscal, precum redirectionarea impozitului pe profit (in cuantum de 20%) in cazul companiilor sau a impozitului pe venit (in cuantum de 2%) pentru persoanele fizice, catre cauze sociale. Prin aderarea la acest efort comun pentru HOSPICE Casa Sperantei, cele 30 de companii si artistii sustinatori isi doresc sa creeze valoare nu doar sustenabila, ci si scalabila pe termen lung.

Donatiile rezultate in urma concertului merg catre HOSPICE Casa Sperantei si asigura 2 milioane de minute de ingrijire paliativa. Ingrijirea paliativa isi propune sa imbunatateasca calitatea vietii pacientilor si a familiilor lor atunci cand se confrunta cu o boala incurabila, prin servicii medicale si sprijin social, consiliere psiho-emotionala si spirituala atat pentru pacienti, cat si pentru familiile lor.

”Dincolo de contributia reala, palpabila, adusa pacientilor de la HOSPICE Casa Sperantei, Centru de Excelenta pentru ingrijire paliativa din sud-estul Europei, acest eveniment sta ca o dovada a faptului ca binele nu lasa loc rivalitatilor de niciun fel. Cum HOSPICE sunt campioni in lumea binelui, la fel, in aceasta seara, 30 de companii si-au unit fortele pentru o cauza comuna. Este o performanta de care suntem mandri si pentru care le multumim celor care au raspuns apelului nostru”, a declarat Anca Damour, Executive Board Member, Carrefour Romania.

Pe scena, au urcat – rand pe rand – sa cante alaturi de Andra, artisti si vedete precum: Bodo (Proconsul), Mircea Radu, Mioara Velicu, Liviu Teodorescu, Paula Herlo, Narcisa Suciu, si chiar si fetita de doar 4 ani a cuplului Andra si Catalin Maruta, Eva, intr-un moment foarte emotionant pentru intreaga audienta.

”Avem 4.000 de motive pentru care sa luptam zi de zi, acesta este numarul pacientilor pe care HOSPICE Casa Sperantei ii ingrijeste in prezent. Gestul facut de Carrefour si toti partenerii, de Andra, de toti artistii care au urcat pe scena, de Orchestra Simfonica Bucuresti si de dirijorul Andrei Tudor, ne face sa simtim ca avem si milioane de prieteni in jur. Iar pentru asta suntem extrem de recunoscatori!”, a spus Mirela Nemtanu, Director Executiv Fundatia HOSPICE Casa Sperantei.

“Craciunul a fost intotdeauna un moment important in familia noastra. As vrea ca prin acest concert sa reusim sa aducem sarbatori fericite pentru cei mai putin norocosi dintre noi. Am cantat cu gandul la toti cei care au nevoie de speranta, de momente de liniste in pragul Sarbatorilor de iarna si au nevoie sa creada intr-un viitor mai bun, ca sa poata gasi puterea sa lupte in fiecare zi. “, a completat vedeta serii, Andra.

