Mă adresez prin intermediul acestui articol întocmai jucătorilor care vor să înceapă să parieze într-un mod disciplinat și cât mai eficient. Astfel, în rândurile ce urmează vei găsi detalii utile și prezentări pe scurt a 3 strategii interesante ce pot fi aplicate simplu și rapid de către orice pasionat de pariuri sportive pe internet.

1. Strategia Easy Money

Când vine vorba de pariuri online, există diferite tipuri de jucători, cu așteptări diferite în ceea ce privește câștigurile, dar și cu moduri diverse de a aborda acest joc de noroc.

Dacă ești un jucător înzestrat cu răbdare și care vizează câștiguri mici, dar constante, atunci sistemul de joc Easy Money poate fi o alegere excelentă, mai ales că poate fi aplicat cu succes la orice case de pariuri legale cu licență.

Această strategie are ca scop generarea de câștiguri mici, dar constante, iar pentru unii jucători s-a dovedit a fi un sistem ce a dat rezultate. El presupune să pariezi întotdeauna întreaga sumă de bani pe care o ai în cont pe cote foarte mici (cel mult 1.10, de regulă), până în momentul în care îți atingi obiectivul dorit (dublarea banilor, de exemplu). Așadar, este o strategie extrem de simplă, la care pot apela chiar și jucătorii începători.

Avantajele sistemului sunt șansele mari de reușită ale pariurilor și deci banii câștigați ușor. La polul opus însă, dezavantajul major este reprezentat de faptul că orice pariu pierzător duce la pierderea întregii bănci.

Pentru a avea succes cu strategia Easy Money trebuie să fii foarte stăpân pe emoțiile tale, să ai o răbdare de fier și să alegi cu maximă atenție orice pronostic, fiindcă trebuie să ai o rată de succes de 100%.

Așadar, limitează-te doar la evenimentele pe care le cunoști și asupra cărora ai suficiente informații care să argumenteze pronosticurile tale. Chiar dacă este vorba despre cote foarte mici, totuși și acestea pot fi pierzătoare dacă nu le alegi cu atenție și inspirație, deci nu trebuie să apeși pe orice cotă mică pe care o găsești.

2. Strategia Martingale

Inițial acest sistem de joc a fost inventat pentru ruletă, însă el se adaptează perfect și pentru pariurile sportive. Modul în care el funcționează este extrem de simplu – trebuie să pariezi pe cote de minimum 2.00, iar după fiecare pariu pierzător să dublezi miza, până în momentul în care alegi un pariu corect, iar ulterior să revii la miza inițială.

Strategia Martingale este populară printre pariorii din întreaga lume deoarece ea se poate dovedi extrem de eficientă. Datorită respectării variației mizelor prezentată mai sus, vei obține profit garantat cu un singur pariu câștigător dintr-o serie, indiferent de câte pronosticuri pierzătoare ai avut înainte.

Bineînțeles însă că nici acest sistem nu este unul perfect și prezintă câteva dezavantaje importante. Cel mai de seamă este acela că ai nevoie de un buget consistent.

Dublând miza după fiecare pariu pierzător, poți ajunge să pariezi sume foarte mari de bani. În plus, în pașii superiori ai strategiei, profitul pe care îl vei obține va fi unul destul de mic în comparație cu riscul pe care ți-l asumi.

Ține cont că strategia Martingale funcționează doar pentru pariurile care au o cotă de minimum 2.00. Este o cotă destul de mare pentru unii jucători, iar riscul este unul pe măsură, așadar trebuie să alegi cu maximă atenție pronosticurile, iar o idee utilă la care poți să apelezi este să formezi biletul de cotă 2.00 din mai multe evenimente, pentru șanse de câștig mai bune pe termen lung.

3. Strategia Șirul lui Fibonacci

Acest sistem de joc este destul de asemănător cu Martingale. Principiul care stă la baza lui este practic același – creșterea mizei după fiecare pariu pierzător. Totuși, în cazul strategiei Șirul lui Fibonacci pariurile trebuie să aibă o cotă de minimum 3.00, așadar acest sistem se potrivește cel mai bine pentru jucătorii care preferă cote ceva mai mari.

Creșterea mizelor are loc pe baza Șirului lui Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc. Practic, începând cu pariul numărul 3, miza acestuia este reprezentată de suma ultimelor două mize. Dacă respecți acest lucru, atunci un singur pariu câștigător îți va aduce profit, indiferent de parcursul anterior. Așadar, avantajul major al strategiei este același ca și la sistemul Martingale și anume că un singur pronostic corect este suficient pentru a recupera pierderile și a trece pe plus.

Și în cazul acestei strategii vei avea nevoie de o bancă de start cât mai consistentă, pentru a putea fi capabil să acoperi câți mai mulți pași. Cum însă variația mizelor este mai lentă, investiția totală în cazul sistemului Șirul lui Fibonacci este ceva mai redusă. Acest lucru se întâmplă însă din cauza faptului că valoarea cotelor pe care trebuie să pariezi este mai mare.

În concluzie, după cum ai putut vedea, există câteva strategii de joc interesante pentru pariurile sportive la care și tu poți să apelezi. Pe lângă cele 3 sisteme prezentate evident că vei găsi pe internet și alte idei și moduri interesante în care să pariezi eficient astfel încât să îți crești șansele de reușită.

Orice parior care își dorește să obțină câștiguri constante pe termen lung ar trebui să apeleze la un sistem de joc sau să își creeze un stil de joc personal bine pus la punct. În acest fel vei paria organizat, vei gestiona sub reguli stricte bugetul și mizele și vei obține rezultate mai bune.

Ține cont însă că nicio strategie nu este perfectă și orice sistem are dezavantajele sale. Rămâne doar ca tu să pui în balanță plusurile și minusurile, să testezi strategiile preferate și să o alegi pe cea mai potrivită pentru tine, având în același timp grijă să analizezi mereu rezultatele și să vezi ce poți îmbunătăți.