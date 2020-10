Potrivit sursei citate, în mesajul transmis cu această ocazie, „ministrul Bogdan Aurescu a apreciat faptul că relaţiile dintre cele două state sunt construite pe un fundament solid, care permite dezvoltarea şi diversificarea acestora şi a exprimat încrederea că România va contribui la consolidarea cooperării Republicii Uzbekistan cu Uniunea Europeană, facilitând promovarea păcii, stabilităţii şi prosperităţii în regiunea Asiei Centrale”.

România este un partener important al Republicii Uzbekistan

La rândul său, şeful diplomaţiei uzbece a evidenţiat faptul că România este un partener important al Republicii Uzbekistan şi a exprimat interesul privind consolidarea relaţiilor bilaterale, accentuând potenţialul deosebit de cooperare existent la nivel politic, economic şi cultural.

Relația dintre cele două țări a cunoscut o dinamizare în ultimii ani

MAE mai precizează că relaţia bilaterală cu Republica Uzbekistan a cunoscut o dinamizare în ultimii ani, „fiind susţinută de dialogul direct desfăşurat la Bucureşti şi Taşkent, pe linia Ministerelor Afacerilor Externe şi de diversificarea domeniilor de cooperare sectoriale”.

Ministrul de Externe a participat luni la un eveniment de lansare al unei enciclopedii

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 5 octombrie 2020, la evenimentul de lansare a volumului „The Black Sea Geo-Political Encyclopedia” – prima enciclopedie dedicată geopoliticii Mării Negre, coordonat de Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, şi publicat de editura Cambridge Scholars Publishing.

„Domnule Vice-preşedinte al Academiei Române,

Mulţumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră amabile.

De asemenea, îi mulţumesc domnului profesor Dungaciu pentru invitaţie şi vreau să îl felicit pentru munca pe care a depus-o în calitate de coordonator al acestui volum, dar, în acelaşi timp, vreau să felicit ansamblul echipei care a lucrat la fiecare dintre definiţiile pe care le găsim în această enciclopedie şi vreau să vă spun de la început că împărtăşesc, alături de dumneavoastră, cele două convingeri care, cred eu, stau la baza acestui proiect editorial.

În primul rând, faptul că geopolitica Mării Negre reprezintă un factor determinant pentru politica externă a României, fiind mai importantă decât oricând, în ciuda percepţiilor publice de aparentă lipsă de interes, pentru că, aşa cum veţi vedea în ceea ce voi spune mai departe, dacă se scrie relativ puţin în bibliografia de specialitate, asta nu înseamnă că importanţa Mării Negre nu a crescut progresiv în ultimii ani şi, în al doilea rând – exact ceea ce spunea mai devreme şi profesorul Dungaciu – bibliografia de referinţă în domeniu este prea puţin dezvoltată.

Această combinaţie de factori are efecte. Pe de o parte, am un subiect extrem de important pentru politica externă a României şi nu numai, pentru ceea ce înseamnă politica de securitate a NATO în general, un subiect care creşte în relevanţă şi pe agenda Uniunii Europene, şi pe agenda Statelor Unite ale Americii. Am, pe de altă parte, mai puţine documente de tip academic care se ocupă de acest areal, ceea ce produce, cum spuneam, anumite consecinţe.

De aceea, consider că această Enciclopedie este un pas extrem de necesar în direcţia cea bună. Îmi doresc să-l văd continuat, aprofundat, mai ales pe acele subiecte care au relevanţă mai apropiată pentru interesele naţionale ale României şi, în opinia mea, mai ales aceste subiecte trebuie să fie teme pentru cercetarea sistematică, riguroasă, în mediile academice româneşti. Şi aici, cu siguranţă, vom avea un parteneriat între Ministerul Afacerilor Externe şi colectivul de autori al acestui volum, pentru că, aşa cum se spune, în momentul în care o carte apare, deja trebuie să lucrăm pentru ediţia următoare.”,este doar o parte din discursul său.