Pandemia a adus o nouă realitate pe întreg globul, România nefiind scutită de stresul economic cauzat de acest eveniment. Companiile de transport au fost nevoite să se adapteze rapid, să găsească resurse și soluții noului cadru, pentru a putea susține lanțul de aprovizionare atât de solicitat în noua realitate.

Grupul Raben a fost pregătit pentru această provocare datorită competențelor și implicării întregii echipe pe care o integrează, iar experiența companiei de peste 90 de ani în această industrie a jucat un rol important..

“Pandemia a fost un factor declanșator care a accelerat multe inovații. Am căutat noi soluții pentru livrarea în siguranță a mărfurilor, cum ar fi serviciul nostru bine primit – Confirmarea livrării cu poză (PCD). Pe de altă parte, a trebuit să ne reorganizăm modul de lucru prin introducerea biroului de acasă și toate soluțiile IT și de securitate au făcut acest lucru posibil.

Deși la început nu ne-am așteptat să o putem organiza atât de bine, de fapt am reușit și s-a dovedit, de exemplu, nu numai că noi și clienții noștri ne putem muta întâlnirile online, ci a avut și un efect secundar pozitiv, cel al emisiilor reduse” – Ewald Raben – CEO Raben Group.

Depășind impactul inițial al crizei de sănătate, Raben Logistics România a reușit să-și susțină clienții și partenerii și să-și continue planurile pentru sustenabilitatea și dezvoltarea rețelei. “Am găsit în toată această situație de criză, nu numai o modalitate de a ne testa abilitățile, dar am văzut și oportunitățile care o pot urma.” – Valentin Storoj – General Manager, Raben Logistics România.

Planurile pentru 2021 au rămas sustenabile și chiar s-au accelerat pentru a satisface cererea în creștere pentru servicii de transport de calitate și suport logistic. Compania a deschis în 2021, 3 noi depozite moderne și a inaugurat 2 noi locații.

„„Îmi amintesc când, în urmă cu doar 6 ani, aveam în față doar niște planuri îndrăznețe și multă încredere că se vor transforma în realitate. 6 ani mai târziu, împreună cu colegii și partenerii noștri, am reușit să dezvoltăm o rețea de încredere pentru transportul mărfurilor de grupaj.

Planurile au devenit realitatea de astazi si continua cu noi proiecte care vor conduce Raben Logistics Romania pe pozitia pe care si-a stabilit-o de cand a facut primul pas in Romania – de a deveni lider de piata.

2021 a fost anul în care Grupul Raben a sărbătorit cea de-a 90-a aniversare. Depozitele moderne din București, Sibiu și Timișoara, vor sta la baza creșterii în următorii ani pentru Raben Logistics România și cărămizile pe care vom construi următorii 90 de ani pentru Raben Group” – Valentin Storoj – General Manager, Raben Logistics România.

Raben mizează pe depozite moderne

Noul depozit modern Raben din București, localizat în CTPark București, pe strada Pădurii, nr. 26, Dragomirești, are o suprafață de 4.000 metri pătrați și este optimizat pentru serviciul de cross-docking, prin cele 36 de porți de încărcare/descărcare dispuse pe 2 laturi, care permit tranzitul extrem de rapid. Depozitul permite manipularea a peste 4.000 de paleți pe zi. 18 mașini pot descărca mărfurile iar alte 18 pot fi încărcate la rampă în același timp.

Acest lucru va crește viteza operațională și beneficiul va fi găsit în timpul de tranzit către destinatar. Pe lângă spațiul de cross-docking, o zonă separată va fi utilizată pentru serviciul logistică contractuală. Depozitarea, ambalarea, co-ambalarea sau alte nevoi specifice ale clienților de logistică pot fi procesate aici. Depozitul din Bucuresti beneficiază de spatii pentru birouri moderne și nu în ultimul rând, de o poziție privilegiată in parcul logistic, vecinatatea pădurii fiind binevenită pentru toți angajații si vizitatorii Raben. Un tur de 360 ​​de grade al depozitului din București poate fi văzut aici: https://romania.raben-group.com/servicii/logistica-contractuala/depozitare

Încă 4.000 de metri pătrați, 32 de porți dispuse pe 2 laturi. Așa se prezintă noul depozit din Sibiu, inaugurat pe 1 august 2021, în locația CTPark Sibiu, pe drumul european E68, vizavi de aeroportul din Sibiu. 36 de camioane pot încărca și descărca în același timp. Viteza de procesare a crescut exponențial față de vechea locație, beneficiu ce se va reflecta în calitatea si timpul de livrare către clienți.

Noul depozit Raben Sibiu se deschide cu această ocazie și pentru noi servicii de logistică contractuală, solicitate de clienții Raben. Poziționarea centrală permite timpi excelenți de tranzit către orice locație din România. Capacitatea de operare crescută a generat și deschiderea de noi poziții în cadrul companiei, echipa Raben crescând la 140 de angajați, toți, oameni cu DRIVE pentru logistică..

Nu în ultimul rând, depozitul Raben din Timișoara, situat pe strada Calea Lugojului, nr. 148, Comuna Ghiroda și-a deschis cele 19 porți la începutul lunii septembrie 2021. 3.000 de metri pătrați sunt alocați exclusiv pentru servicii de cross-docking, alți 1.800 de metri pătrați rezervați soluțiilor de depozitare și logistică contractuală, vor completa în curând serviciile oferite de Raben Logistics România în vestul României.

Noul depozit din Timișoara a fost relocat din Arad, acoperind astfel mai bine cererile clienților și echilibrând astfel poziționarea depozitelor pe hartă datorită deschiderii de noi locații. Un tur 360 de grade al depozitului poate fi vazut aici : https://romania.raben-group.com/depozit-timisoara.

2 noi locațíi în România

2021 a adus și deschiderea a 2 noi locații pentru Raben Logistics România. În luna iunie, pe Calea Borșului 278, localitatea Borș, s-a deschis un nou depozit Raben care deservește zona de vest prin colectări și livrări mai rapide. Această extindere a rețelei aduce beneficii atât în cee ace privește timpul de tranzit, dar va optimiza în egală măsură și prețul transportului, datorită scăderii distanțelor pe care le vor parcurge mașinile de distribuție. Odată cu deschiderea depozitului din Oradea, a fost inaugurată și o noua linie directă: Oradea-Sibiu-București și retur.

Luna cadourilor, Decembrie, a adus și ultima surpriză pentru rețeaua Raben de grupaj. Noul depozit din Buzău, pe Șoseaua Spătarului, nr 29 (DN2B), permite acum colectări și livrări mult mai rapide din zonele adiacente și duc la o descreștere a costurilor operaționale pentru aria pe care o acoperă. Depozitul Raben Buzău, este conectat cu depozitele Sibiu, București și Roman.

Raben Group, în calitate de „partener în logistică”, pune întotdeauna pe primul loc așteptările și satisfacția clienților săi, prin urmare a fost lansat un nou serviciu de asistență clienți în România. Orice client are posibilitatea de a primi o oferta in maxim 3 minute, folosind platforma online MyOffer. Tot ce trebuie sa faca este sa introduca detaliile transportului, iar platforma Raben va genera automat costul transportului si il va afisa in contul clientului.

Cu încă câteva clicuri, poate fi plasată o comandă de expediere. Modulul MyOffer face parte din platforma www.myRaben.com dedicată clienților, prin care aceștia pot gestiona toate comenzile de transport (plasarea comenzilor, monitorizarea, documentele de însoțire etc.), într-un mod extrem de eficient si organizat. Platforma myRaben a devenit un instrument necesar pentru buna funcționare a oricărui client care dorește transport eficient, trasabilitate și predictibilitate.

90 de ani de experiență

Pentru Raben Group, 2021 a fost și anul celei de-a 90-a aniversări. 90 de ani de experiență, inovație și dezvoltare continuă. Și compania cu siguranță nu se va opri aici. Cu ocazia aniversării sale, operatorul de logistică a dus internauții într-o călătorie prin locuri care au fost puternic lovite de efectele negative ale activității umane.

Turneul Eco2Way a durat 5 luni și a condus prin 11 țări europene în care Raben își are unitățile de afaceri. Momentul culminant al acțiunii a fost un vot online, în cadrul căruia trei din 21 de proiecte de ajutor prezentate anterior s-au întrecut pentru finanțare de la Raben Group pentru implementarea lor.

Proiectul câștigător a fost votat de peste 283.000 de participanți, ale căror inimi au fost câștigate de inițiativa cehă, care avea drept scop crearea unei oaze pentru berzele albe, iubite de toată lumea, prin crearea unei zone de iaz, întins pe o suprafață totală de 40.000 metri pătrați, în Dvůr. Králové nad Labem. Întregul turneu a fost disponibil pe www.raben90years.com și pe rețeaua de socializare a companiei.

(P)