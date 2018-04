“Verde” pentru noul stadion Rapid de 27 de milioane de euro și 14.000 de locuri

Guvernul aprobă prin HG indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „Consolidare şi modernizare stadion Giuleşti Valentin Stănescu – Rapid, de către Compania Naţională de Investiţii”, proiect prin care, în 21 de luni, din această vară(termenul aproximat pentru începerea lucrărilor este iunie- iulie), va apărea practic un nou stadion în cartierul bucureştean Giuleşti.

Momentul preconizat al finalizării lucrărilor este cu trei luni înainte de începerea competiţiei Euro 2020, România fiind printre ţările-gazdă. Acest complex a fost ales de către UEFA, alături de Steaua, Dinamo şi Arcul de Triumf, drept stadioane de antrenament pentru echipele care vor juca meciuri la Bucureşti la Campionatul European 2020. Partidele oficiale(trei în grupe şi una în optimi) se vor juca pe Lia Manoliu.

Investiţia totală va fi de 120 de milioane de lei, potrivit studiului de fezabilitate, banii urmând să vină de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice(instituţia tutelară CNI), în cea mai mare parte, şi de la Ministerul Transporturilor, în proprietatea căruia se află Baza Rapid.

Suprafaţa totală a stadionului va fi de 40.000 de metri pătraţi, gazon, plus tribune, plus alte spaţii funcţionale, plus parcări.

“Capacitatea stadionului este de 14.000 locuri. Conform prevederilor legale se vor elibera bilete de intrare pentru maximum 90% din locurile disponibile. Spectatori – 12.680 persoane (din care – 714 persoane VIP 1 – mezanin T1, 213 persoane loje VIP, 40 persoane presă, 40 persoane observatori – etaj 1 T1, 140 persoane, presă – etaj 2 T1, 75 persoane cu dizabilităţi) Administrativ / sportiv C.S. Rapid – 200 persoane; Echipe fotbal (inclusiv arbitri, delegaţi, personal propriu) – 80 persoane, Cazare sportivi – 28 persoane”, detaliază Nota de Fundamentare a HG citat. Scopul principal al proiectului, spun reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, condus de ministrul Paul Stănescu, este asigurarea bazei materiale capabile să ofere posibilitatea de organizare a competiţiilor sportive interne şi internaţionale “la niveluri competitive cât mai ridicate pentru meciurile de fotbal, cu respectarea normelor UEFA şi ale celorlalte organisme de reglementare în domeniu”.

De asemenea, stadionul va putea fi utilizat ca loc de organizare a altor evenimente sportive, concerte, festivaluri/evenimente locale. Gama utilizărilor alternative va depinde atât de profilul specific al comunităţii locale, cât şi de creativitatea echipei de management. Reprezentanţíi statului speră ca noul stadion să fie viabil economic având în vedere că este conceput pentru exploatarea alternativă a spaţiului, adică nu doar în scopuri sportive.