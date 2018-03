Un pensionar de 92 de ani controlează zeci de mii de hectare de teren şi pădure în România. Are locuințe în Londra și Barbados

Hans Rausing, cetăţean suedez, în vârstă de 91 de ani deţine în ţara noastră prin compania daneză Ingleby 20.000 de hectare de teren în Lugoj şi Caraş Severin, dar şi păduri. Ingleby a intrat în România printr-o serie de preluări succesive de suprafeţe mari şi compacte de terenuri, deţinute iniţial de investitori italieni. Astfel, la sfârşitul anului 2011, holdingul danez a cumpărat de la Dangro Invest o suprafaţă de teren agricol de circa 1.200 ha în Banat. Anterior, danezii mai achiziţionaseră alte două ferme de la investitori italieni: ferma Campo D’oro, cu peste 3.000 hectare, şi Cinque Stelle, cu aproape 1.200 hectare. O altă tranzacţie este preluarea unei suprafeţe de peste 2.500 ha de la First Farm.

La nivelul global, danezii controlează aproape 100.000 hectare teren în Argentina, Australia, Letonia, Lituania, Noua Zealandă, Peru, Uruguay şi Statele Unite. România, singura ţară din lume unde Ingleby are pădure.Compania daneză deţine 7.262 hectare de pădure în judeţele Dâmboviţa şi Argeş.

Ingleby aparţine familiei miliardarului Hans Rausing, un suedez născut în 1926, stabilit în Anglia şi cunoscut în special în urma vânzării a 50% din compania Tetra Pak, înfiinţată de tatăl său, bază pe care a fost clădită averea familiei. În prezent Rausing are o avere estimată de 12,5 miliarde de dolari. Ca fapt divers acesta are o înălţime de 2.03 cm şi vorbeşte fluent limba rusă. Are case în Anglia, Barbados, Suedia şi colecţionează maşini de epocă. Nora lui a murit de supradoză de droguri, iar fiul său a ascuns cadavrul timp de două luni.