Tinerii fără un loc de muncă ar putea primi credite garantate de stat

Proiectul de lege este iniţiat de Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP). ”Programul are ca scop facilitarea accesului la finanţare, pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca sau care sunt în perioada studiilor”, se arată în proiectul citrat de Hotnews. Valoarea maximă a creditului 40.000 lei, iar statul acordă o garanţie de 80% prin Fondul de Garantare. Pentru a-l accesa, nu este nevoie ca tinerii să aibă venituri, rata dobânzii este robor la trei luni plus 2%, iar dobânda este subvenţionata de stat. Durata creditului este 5 ani, iar destinatia împrumutului este ”acoperirea nevoilor unui tânîr: educaţie, sănătate, cultură, sport”. Hotnews