Teodorovici: Modificarea codurilor fiscale, finalizată până la sfârşitul anului

''Pentru a încheia în acest an procesul de modificare continuă a codului fiscal - inclusiv la Parlament sunt foarte multe iniţiative de modificare, din păcate multe dintre ele populiste - noi, la Finanţe, am început un proces de a face analiza articol cu articol a codului fiscal şi a codului de procedură fiscală. Am trimis deja scrisori şi structurilor reprezentative ca să ne ajute în acest proces, pentru a simplifica. Nu plecăm de la ideea de a modifica iar altceva (...) Până la final de an, vrem să închidem acest proces de consultare publică, iar dacă va fi cazul, să fie o ultimă modificare pe cele două coduri, fiscal şi de procedură fiscală, ca, de la 1 ianuarie 2019, să închidem discuţia de modificare pe aceste două acte foarte importante pentru economie şi lumea să aibă acea predictibilitate. Cred că este un proces corect şi logic'', a spus Teodorovici, citat de Agerpres.

Ministrul Finanţelor Publice anunţa, pe 29 martie, că Guvernul urmează să discute o ordonanţă de urgenţă cu mai multe modificări ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele să opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri dacă se încadrează sub plafonul de un milion de euro.

Potrivit declaraţiilor de la acea dată ale ministrului, o altă propunere vizează rambursarea taxei de mediu doar pe baza unei cereri care să conţină codul numeric personal. De asemenea, o altă modificare vizează majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată ONG-urilor.