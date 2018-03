Şova, despre dezastrul de la CFR: Criză de personal, mai puține vagoane în circulație

”Nu ne este indiferent deloc faptul că vitezele de circulaţie au tot scăzut progresiv, sigur că este oarecum păcat că trebuie să ne fixăm ca obiectiv să ajungem măcar la vitezele de circulaţie pe care trenurile în România le dezvoltau în anii 90, dar există şi acest obiectiv pe lângă, desigur, terminarea construcţiei coridorului patru şi a modernizărilor de cale ferată. Unul dintre obiectivele mandatului meu este şi acesta, de a reduce progresiv restricţiile de viteză, şi aici eforturile pe care le aştept de la CFR infrastructură sunt foarte mari”, a sprecizat ministrul Trabsporturilor, Lucian Şova.

Potrivit acestuia, conducerea CFR SA trebuie să găsească resursele necesare, cu sprijinul Guvernului, pentru a elimina restricţiile acolo unde există. „Pe de altă parte nu pot să nu observ că (...) a scăzut în ultimul timp numărul vagoanelor puse în circulaţie, că nu întotdeauna gradul de confort pe care îl conferă călătorilor este la nivelul exigenţelor pe care aceştia îl au”, a spus ministrul. Întrebat, după conferinţă, de jurnalişti, despre măsurile pe care le ia în cazul scăderii vitezei trenurilor, ministrul Transporturilor a răspuns că problema nu poate fi rezolvată fără bani, iar o sursă importantă asupra căreia a atras atenţia conducerii CFR SA este ”creanţa foarte mare pe care o are asupra CFR Marfă”. “Pe de o parte acest lucru nu poate fi făcut fără bani şi o sursă importantă asupra căreia am atras atenţia conducerii CFR SA este creanţa foarte mare pe care o are asupra CFR Marfă, lucru care trebuie tratat de o manieră eficientă şi rapidă pentru că aproape 150 de milioane de euro pe care îi au de încasat ar putea contribui la reducerea, la anularea multora din restricţiile de circulaţie cu care trenurile, atât de marfă, cât şi de călători se confruntă astăzi”, a afirmat ministrul.

Şova: E inacceptabil că şcolarizarea mecanicilor de locomotivă se face într-un singur centru

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat, miercuri, că a aflat recent că şcolarizarea mecanicilor de locomotivă se face într-un singur centru naţional, precizând că este ”inacceptabil” şi va lua măsuri imediate pentru ”a deschide această piaţă”. Şova a spus, miercuri, la Alba Iulia, că fără a atrage tineri ingineri şi specialişti de pe băncile facultăţii în domeniul feroviar, acest sector se va confrunta cu tot mai multe probleme. ”Şi din acest punct de vedere mă voi strădui să fiu alături de companiile pe care le am în subordine, de a face cât mai atractivă profesia de lucrător în domeniul feroviar şi nu mă refer aici doar la ingineri, la specialişti, ci şi la cadre calificate, la persoane calificate pe toate meseriile pe care calea ferată le are în patrimoniu, să spun aşa”, a spus Şova. Ministrul Transporturilor consideră că este ”absolut surprinzător şi de neînţeles” faptul că şcolarizarea mecanicilor de locomotivă se face într-un singur centru.

“La discuţiile pe care le-am avut în aceste săptămâni care au trecut cu responsabilii din domeniul căii ferate am aflat că şcolarizarea mecanicilor de locomotivă se face doar într-un singur centru naţional. Mi se pare inacceptabil şi aici voi lua măsuri imediate, în conformitate cu respectarea procedurilor legale, desigur, pentru a deschide această piaţă. Nu pot să înţeleg cum până acum nu s-a luat măsura ca totuşi, şcolarizarea personalului, pe o profesie care este cerută de către public, acolo unde există o piaţă în oferirea acestui serviciu, să existe o singură autoritate, care să formeze personalul. Voi lua măsuri imediate, cu sprijinul colaboratorilor atât din minister cât şi din autorităţile responsabile, să deschidem această piaţă, să o deschidem şi mediului privat, să o deschidem şi către companiile naţionale, care să poată să-şi organizeze propriile centre de formare astfel încât cel puţin mecanici de locomotivă să putem forma atâţia câţi îşi doresc să acceseze această profesie”, a mai spus ministrul Transporturilor.