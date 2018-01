Renault își majorează cota de piață în România

Statistica anului 2017 privind înmatriculările de autoturisme realizată de DRPCIV arată că marca Renault ți-a majorat cota de piață cu 0,6 puncte procentuale. Conform directorului Renault Commercial Roumanie, Hakim Boutehra, marca franceză a vândut anul trecut 130 de mașini electrice.

În cadrul unei discuţii cu un grup restrâns de jurnalişti, Hakim Boutehra, directorul reprezentanţei Renault în România a declarat că evoluţia mărcii franceze pe piaţa de la noi este îmbucurătoare, lucru dovedit de majorarea cotei de piaţă. „Suntem în plină creştere. Oamenii îşi schimbă percepţia faţă de marcă şi asta se vede în creşterea noastră. În 2017 am avut o creştere a cotei de piaţă cu 0,6%. Suntem a doua marcă de import de pe piaţa românească (n.n. – conform datelor preliminare din statistica APIA). Acesta este doar un pas din strategia noastră. Suntem foarte mulţumiţi de evoluţia mărcii”, a menţionat Boutehra.

Este demn de menţionat că, în anul 2000, Renault ocupa 31% din piaţa autoturismelor de import din România, iar Volkswagen şi Skoda doar câte 12%. Șapte ani mai târziu, în 2007 – când piaţa autoturismelor urca la maximul istoric de 315.621 unităţi – Renault era tot lider, cu o cotă de piaţă de 15,4%, în timp ce Skoda ocupa 12% din vânzări, iar Volkswagen 11,5%. De atunci însă, cota mărcii franceze a intrat de un trend descendent pierzând poziţia de lider. În ultimii ani însă, pe măsură ce gama producătorului francez s-a extins şi a devenit tot mai atractivă, cota de piaţă a reînceput să urce ajungând în 2017, conform DRPCIV, la 7,34%. Procente mai bune din piaţa autoturismelor au Volkswagen (8,91%) şi Skoda (8,31%). Oficialul Renault a explicat la solicitarea Capital care este secretul evoluţiei mărcii franceze din ultimii ani: „Nu ştiu ce se întâmpla în anii 2000 - 2007, dar acum creştem. Avem modelele corecte în segmentele corecte. În plus, a crescut percepţia pozitivă a clienţilor faţă de marcă. Este al doilea an în care suntem pe locul doi în clasamentul mărcilor de import şi asta ne arată că facem lucrurile cum trebuie”. Trebuie explicat că Hakim Boutehra poziţionează marca Renault pe locul doi în clasament pentru că ia în calcul, cumulat, vânzările de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare. Cum Skoda nu are în portofoliu comerciale uşoare este limpede de ce statistica oficialului Renault diferă de cea a DRPCIV. Asta pe lângă inadvertenţele deja cunoscute dintre statisticile APIA şi DRPCIV şi decalajul dintre momentul achiziţiei şi cel al înmatriculării vehiculelor.

Deşi atât în clasamentul înmatriculărilor de autoturisme cât şi în cel al vânzărilor, marca Renault ocupă doar poziţia a treia, este foarte posibil ca, în 2018 să urce un loc. Asta pentru că fracencezii înrecgistrează creşteri mult mai mari (+11,55%) decât rivalii de la Skoda (+0,66%).