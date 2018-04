Primul proiect de infrastructură din România monitorizat online non-stop

"Am pus accentul pe transparenţă. Oricine poate urmări lucrările de reabilitare, inclusiv pe pagina de Internet a Aeroportului. Cred că este, nu greşesc, prima investiţie publică care poate fi urmărită non-stop. Şi cine are curiozitatea poate să vadă că inclusiv duminică noaptea s-au desfăşurat lucrări, se lucrează zi şi noapte, nu are nimeni nimic de ascuns, banii sunt folosiţi eficient şi util şi se poate vedea întregul proiect (...) În afară de faptul că se reabilitează suprafeţele de mişcare, se întâmplă foarte multe lucruri care prea puţin îi interesează pe pasageri sau pe clienţii noştri viitori, dar sunt menite pentru a asigura partea nevăzută a operării unui aeroport, care să asigure siguranţa şi securitatea", a declarat Peti Andras, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

Dacă pe site-ul aeroportului Transilvania nu puteţi urmări lucrările, capital.ro va prezintă mai jos canalul de Youtube al companiei, unde este prezentat LIVE-ul.

urmăriţi aici cum evoluează lucrările la aeroport

Cursele se reiau din luna iunie

Preşedintele CA a arătat că dacă totul va decurge conform graficului de execuţie şi conform proiectului avizat de Autoritatea Aeronautică Civilă, iar datele din teren vor confirma că lucrările sunt la nivelul documentaţiei tehnice, atunci de la jumătatea lunii iunie vor fi reluate cursele de pe Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureş.