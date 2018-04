Primul magazin complet GOL s-a deschis în Bucureşti

Proiectul se derulează în parteneriat cu organizaţia „Let’s Do It, Romania!”, care se va ocupa de partea logistică a campaniei. „Prin deschiderea The Empty Shop şi a celorlalte 12 puncte de colectare din mall-urile noastre din ţară ne-am propus să derulăm cea mai amplă campanie de strângere de haine: 20 de tone în două săptămâni. Zilnic, sute de mii de oameni trec pragul centrelor noastre comerciale din toată ţara, pentru cumpărături, în drum spre serviciu, pentru a lua masa sau pentru a se relaxa. Acum le lansăm şi o provocare: de a dărui în beneficiul persoanelor cu posibilităţi materiale reduse”, a declarat Corina Olteanu, Group PR Manager NEPI Rockastle.

Hainele, odată colectate, vor fi sortate, cu ajutorul a 50 de voluntari „Let’s Do It, Romania!”, apoi curăţate şi livrate unui număr de 1000 de familii din judeţele Maramureş, Neamţ, Iaşi, Constanţa, Târgu Jiu, Călăraşi, Ialomiţa.

Anul trecut, „Let’s Do It, Romania!” a colectat în cadrul programului propriu „Let’s Share & Care!” 7 de tone de îmbrăcăminte, dar şi jucării, rechizite şi mobilier, direcţionate către 850 de copii şi familiile acestora din cinci judeţe ale ţării.

Hainele strânse vor fi distribuite unor comunităţi în care riscul de abandon şcolar datorat lipsei unor bunuri materiale de bază, cum ar fi hrana, alimentele sau îmbrăcămintea pentru copiii este foarte ridicat. Conform celor mai recente date Eurostat, România este a treia ţară europeană cu cea mai mare rată a abandonului şcolar, de 18,5%, după Malta şi Spania. În acelaşi timp, România deţine cel mai mare procent de copii săraci (grupa de vârstă 0-17ani) din Europa care atrage după sine riscul excluderii sociale.

Magazinul The Empty Shop este amplasat la nivelul 1 al mall-ului Promenada şi este deschis în perioada 5 aprilie – 18 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00 – 22.00. Celelalte puncte de colectare vor fi organizate în mall-urile City Park Constanţa, Shopping City Timişoara, Shopping City Galaţi, Brăila Mall, Shopping City Piatra Neamţ, Ploieşti Shopping City, Shopping City Deva, Aurora Shopping Mall (Buzău), Shopping City Târgu Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Sibiu. Magazinul este dedicat colectării exclusive de îmbrăcăminte.