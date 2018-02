MAE, atenţionarea METEO de călătorie în Bulgaria

"MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Bulgaria că, în conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, în perioada 11-12 februarie 2018, 22 de regiuni vor fi afectate de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie, însoţite de vânt puternic. În acest sens, a fost emis cod galben de pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic, în regiunile: Montana, Vraţa, Loveci, Veliko Târnovo, Gabrovo, Ruse, Târgovişte, Razgrad, Silistra, Şumen, Varna, Dobrici, Pazardjik, Plovdiv, Haskovo, Kârdjali şi Smolian. În aceste regiuni vor cădea cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Valorile atinse vor fi de 15-30 l/m2 , fapt care va duce la formarea stratului de zăpadă. Vântul va atinge o viteză medie de 10-15 m/sec., cu rafale de până la 20 m/sec. Condiţiile meteorologice vor fi prielnice formării poleiului şi troienelor de zăpadă", se arată într-un comunicat de presă remis de MAE.

Potrivit sursei citate, a fost emis, de asemenea, cod galben de precipitaţii sub formă de ninsoare, în regiunile: Sofia, Sofia-Regiune, Pernik şi Kjustendil. Condiţiile meteorologice vor fi prielnice formării unui strat de zăpadă de 10 centimetri, precum şi a poleiului. Pentru regiunea Burgas a fost emis cod galben de precipitaţii sub formă de ploaie. "Se recomandă să se urmărească cu atenţie situaţia din zonele respective, iar şoferii să conducă preventiv, să respecte strict semnalizarea rutieră temporară montată şi indicaţiile/semnele organelor de control aflate la faţa locului. Pe perioada instituirii codului de atenţionare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri care traversează aceste regiuni să fie închise circulaţiei rutiere", mai spune MAE. Agerpres