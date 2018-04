Isărescu: Inflaţia va atinge un plafon de 5% în 2018

„Incertitudinile şi riscurile asociate perspectivei inflaţiei provin în principal din partea preţurilor administrate şi a celor volatile; ele decurg şi din conduita politicii fiscale şi condiţiile de pe piaţa muncii. Relevantă este, de asemenea, evoluţia economiei şi a inflaţiei în zona euro şi, implicit, conduita politicii monetare a BCE şi a băncilor centrale din regiune”, a spus Mugur Isărescu, potrivit Mediafax, la briefingul de presă de după şedinţa de politică monetară a conducerii Băncii Naţionale a României (BNR).

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spune că mesajele politice venite dinspre partidele aflate la putere, care au cerut socoteală băncii centrale pentru creşterea dobânzilor şi a inflaţiei, n-au determinat deciziile de politică monetară. “Luăm decizii pe date, cifre, fapte”, spune Isărescu în conferinţa de presă de prezentare a deciziei Consiliului de Administraţie de astăzi, în care BNR a păstrat dobânzile neschimbate, în contradicţie cu aşteptările pieţei.

Rata anuală a inflaţiei a înregistrat o creştere semnificativă în luna ianuarie 2018, până la 4,32 la sută, de la 3,32 la sută în decembrie 2017, urmată în luna februarie de o creştere la 4,72 la sută, uşor sub nivelul prognozat. Principalele cauze ţin de efectele de bază asociate reducerilor şi eliminărilor de impozite indirecte şi taxe nefiscale în perioada similară a anului anterior, dar şi de majorările recente ale tarifelor la energia electrică, gaze naturale şi energie termică, precum şi de creşterea preţului combustibililor.

Pe baza datelor disponibile în acest moment, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an; totodată, a decis menţinerea la 1,25 la sută pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 3,25 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.