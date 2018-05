Irina Scarlat, fost manager Uber, va ocupa poziția de Country Manager Revolut în România

Irina Scarlat are peste şapte ani de experienţă în tehnologie, marketing şi managementul proiectelor şi al echipelor. În ultimii doi ani a condus echipa de marketing a Uber în România, a definit strategia la nivel local şi s-a implicat activ în diferite iniţiative strategice la nivel regional. Printre realizările sale se numără lansarea a trei oraşe noi, creşterea numărului de utilizatori de peste zece ori şi dezvoltarea echipei de marketing de la zero.

Înainte de Uber, Irina a fost Chief Marketing Officer (CMO) al TechHub Bucharest, spaţiu de co-working şi punct de întâlnire al comunităţii profesioniştilor în tehnologie din Bucureşti, şi al How to Web, una dintre cele mai importante conferinţe în domeniul tehnologiei din Europa Centrală şi de Est, precum şi fondator al Prove PR, o agenţie de comunicare integrată pentru startup-uri în tehnologie. Este un cetăţean global care a trăit, studiat şi lucrat în şapte oraşe din Europa şi Statele Unite şi vorbeşte fluent patru limbi străine.

Principalul obiectiv al Irinei Scarlat, din poziţia de Country Manager Revolut, va fi să dezvolte piaţa din România şi să crească numărul de utilizatori al serviciului de la 25,000 în prezent la peste 100,000 până la finalul anului. Sediul Revolut în România va fi la TechHub Bucharest, în centrul comunităţii profesioniştilor în tehnologie din Bucureşti.

”Am ales să mă alătur Revolut pentru că este ”the next big thing” şi vreau să joc un rol activ în dezvoltarea serviciului şi să fac parte din revoluţia sistemului financiar-bancar. M-au convins faptul că Revolut este un serviciu digital care foloseşte tehnologie de ultimă generaţie, fiind în acelaşi timp o companie care pune oamenii pe primul plan. Produsul rezolvă probleme reale pentru utilizatorii săi: îi ajută să cheltuie şi să transfere bani oriunde în lume, folosind cursul de schimb valutar real. Este simplu, convenabil, sigur şi rapid. Peste 25,000 de utilizatori folosesc deja serviciul şi au cheltuit peste 3 milioane de dolari până acum, economisind astfel 150.000 de dolari pe care i-ar fi cheltuit pe taxe şi comisioane ascunse, dacă ar fi ales o bancă tradiţională. Sunt onorată să fac parte din echipa Revolut şi sunt convinsă că împreună vom crea o revoluţie a sistemului financiar-bancar, în România şi peste tot în lume”, a spus Irina Scarlat, Country Manager Revolut în România.

”Pe lângă experienţa şi abilităţile ei, Irina ne-a impresionat prin atitudine: are determinarea şi mentalitatea antreprenorială pe care o căutăm şi suntem convinşi că este un avantaj să o avem în echipă. Am ajuns la 25.000 de utilizatori în România fără a face investiţii în marketing şi avem încredere că putem atinge 100.000 până la finalul anului, cu ajutorul Irinei şi al echipei locale”, a spus Andrius Biceika, Head of Country Managers, Revolut.