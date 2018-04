Investitorii imobiliari îşi fac un obicei din a face treaba primăriilor: Un nou proiect care schimbă infrastructura unei zone

Anunţul vine la scurt timp după ce proprietarii Veranda Mall din Obor au donat Primăriei Capitalei un teren de 1.800 mp pentru îmbunătăţirea drumurilor din zonă. Revista Capital a mai prezentat în trecut acest fenomen şi a constatat că dezvoltatorii imobiliari au investit zeci de milioane de euro în infrastructura rutieră necesară proiectelor construite până acum. În multe cazuri, drumurile ajung în administrarea primăriilor sub formă de donaţie.

Pentru proiectul One Floreasca City, pe care One United Properties şi Auchan România îl dezvoltă la intersecţia arterelor Mircea Eliade şi Calea Floreasca din zona centrală a Bucureştiului, se urmăreşte un amplu proces de refacere a infrastructurii susţinut financiar de dezvoltatori.

Astfel, Calea Floreasca va fi lărgită de la 4 la 6 benzi, cu câte o bandă suplimentară pentru fiecare sens de mers (pe sectorul cuprins între Str Glynka şi Bvd. Mircea Eliade); o nouă soluţie de trafic şi semaforizare va fi implementată în intersecţia bvd. Mircea Eliade / Calea Floreasca / Str. Ceaikovsky prin adăugarea de benzi specializate pentru virare la stânga şi respeciv la dreapta; schimbarea echipamentelor de semaforizare cu unele noi, compatibile cu sistemul de management al traficului din municipiul Bucureşti (BTMS); noi alveole pentru staţiile de autobuz; modernizarea sistemului de iluminat public pe Calea Floreasca pe segmentul dintre bvd. Mircea Eliade şi str. Banu Antonache şi modernizare intersecţiei dintre str. Glynka şi Calea Floreasca. Totodată, investitorul şi-a asumat costuri mai mari prin construirea exclusivă a parcărilor în subteran, un total de 1.200 de locuri de parcare urmând să deservească întreaga dezvoltare One Floreasca City.

Investiţia necesară dezvoltării întreg ansamblului este de 100 de milioane de euro şi presupune restaurarea şi modernizarea fostei hale Ford, care se va transforma într-un spaţiu de retail operat de Auchan România, o clădire de birouri şi trei blocuri cu apartamente. Proiectul se construieşte pe un teren de 2,8 hectare din suprafaţa căruia 30% vor reprezenta spaţii verzi.

În cazul halei Ford, care este declarată monument istoric, faţadele laterale şi luminatorul din zona centrală vor fi demontate, restaurate cu o echipă specializată în acest fel de lucrări şi remontate pe o nouă structură. În cadrul amenajării vor fi expuse modele de epocă ale mărcii Ford, unele chiar produse în perioada interbelică la Bucureşti.

Licitaţia pentru in­cin­tă, groapă şi pereţi laterali aferentă componentelor de birouri şi rezidenţial este în curs de finalizare, lucrările urmând să înceapă în această lună. Toate componentele proiectului: birouri, retail şi rezidenţial vor fi livrate simultan, în 2020.

One United Properties este o companie înfiinţată în 2007 de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu. Investitorul a început cu dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de lux precum One Floreasca Lake, One Herăstrău Park, One Charles de Galle sau One Herăstrău Plaza şi anul trecut au înfiinţat o divizie de birouri prin intermediul căreia au cumpărat proiectul North Gate din Pipera, evaluat la 28 mil. euro şi ocupat integral de Renault.