Cea mai bogată româncă stă într-o casă de 50 de milioane de dolari. Este prietenă cu Donald Trump

Jenny Paulson, fostă Zaharia, este cea mai bogată româncă din lume. Ea este soţia miliardarului american John Paulson. Nu se cunosc prea multe informaţii din timpul în care aceasta a trăit în România. Ea a renunţat la cetăţenia română atunci când a fost naturalizată în SUA, iar din anul 2000 este căsătorită cu John Paulson, miliardar care controlează compania Paulson & Co şi cu care are două fete, Giselle şi Danielle. Jenny Zaharia a fost asistenta personală a lui John, iar de când s-au căsătorit, apare rareori în public şi atunci la evenimente caritabile.

Donald Trump are legături de prietenie cu familia Paulson, iar românca noastră, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul preşedinte al Americii să candideze. Jenny a fost pe lista scurtă pentru postul de amasador SUA la Bucureşti.

John Paulson, 62 de ani, are o avere estimată la 6,2 miliarde de dolari, conform revistei Forbes. Jenny locuieşte în New York unde familia deţine o casă impresionată în Upper East Side. Cumpărată în anul 2004 cu 14,7 milioane de dolari, această casă, construită în 1917, a fost iniţial un club privat. Dar, aceasta nu este singura locuinţă a celor doi. Paulson a mai cumpărat un apartament de două camere aproape de biroul său pe care a plătit 2,9 milioane de dolari în 2010. Acesta se află pe Fifth Avenue, unul dintre bulevardele celebre ale New Yorkului.