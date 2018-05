BRD, profit net de 414 milioane lei în primul trimestru

Potrivit documentului, primul trimestru al anului 2018 s-a caracterizat prin continuarea creşterii pe piaţa creditării din România (+3,5% în dinamică anuală), în principal pe fondul cererii solide din partea persoanelor fizice. Mediul economic a fost totodată marcat de creşterea dobânzilor, în contextul sporirii presiunilor inflaţioniste. Depozitele au crescut (+10,6%), susţinute atât de segmentul persoanelor fizice, precum şi de cel al companiilor.

În acest context, BRD a înregistrat, încă o dată, o performanţă comercială solidă. Numărul de clienţi activi a crescut cu 37.000 faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care persoanele fizice cu 33.000 şi micile companii cu 4.000. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,18 de la 4,09 la finalul lunii martie 2017. Stocul de contracte de internet şi mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproximativ 1,44 milioane, 19% în dinamică anuală. Numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu 43%.

Creditele nete au fost de 30,4 miliarde lei, în creştere cu 5,0% în comparaţie cu sfârşitul lunii martie 2017, graţie intensificării activităţii de creditare pe segmentul persoanelor fizice şi pe cel al marilor clienţi corporativi. Soldul creditelor nete pe segmentul persoanelor fizice s-a majorat cu 7,8% în dinamică anuală, sub efectul favorabil al producţiei solide de credite, care a crescut cu 9% an pe an, până la 1,4 miliarde lei. BRD susţine că şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa creditelor acordate persoanelor fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la finalul lunii martie 2018. Segmentul non-retail s-a dovedit stabil, portofoliul de mari clienţi corporativi înregistrând o performanţă robustă (5,9% în dinamică anuală).

Depozitele au crescut cu 6% an pe an, impulsionate de economiile clienţilor retail cât şi non-retail. Creşterea pe segmentul retail (7,4%) a provenit, în principal, din intrări mai mari de sume în conturile curente ale persoanelor fizice (29%). Creşterea depozitelor non-retail (3,6%) s-a datorat evoluţiilor pozitive pe segmentul IMM-urilor, precum şi pe cel al marilor companii. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la finalul lunii martie 2018 (-0,6 puncte procentuale în comparaţie cu sfârşitul lunii martie 2017).

De asemenea, Grupul BRD a înregistrat o creştere solidă de venituri, generată de creşterea robustă a soldului de credite şi de depozite, coroborată cu dobânzile favorabile din piaţă şi cu majorarea numărului tranzacţiilor realizate de clienţi. Venitul net bancar s-a situat la 724 milioane lei (11,4% faţă de perioada similară a anului trecut) crescând pe toate categoriile principale de venituri. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere de două cifre (14,2%), graţie efectului de volum pozitiv şi tendinţei ascendente a dobânzilor. Veniturile nete din comisioane (5,2%) au beneficiat de creşterea numărului de tranzacţii şi de venituri mai mari din servicii de custodie şi depozitare. Categoria 'Alte venituri' a crescut cu 10,8%, datorită rezultatului din tranzacţionare în creştere.