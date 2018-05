BCR, profit net de 252,7 milioane de lei în T1 2018

În primul trimestru al anului trecut banca a raportat un profit net de 196,3 milioane de lei.

"Anul 2018 a început bine pentru noi. Performanţa vine, în primul rând, din încrederea pe care clienţii noştri ne-o acordă în fiecare zi, pentru care le mulţumim, precum şi din efortul continuu depus de colegii mei din BCR. E un efort care cumulează mai multe cuvinte-cheie: eficientizare, digitalizare, accesabilitate şi învăţare. În acest an, poate mai mult ca niciodată, vrem să fim parte din viaţa clienţilor noştri. Şi nu neapărat din perspectivă comercială, ci prin amprenta pe care ne-am propus s-o lăsăm în educaţie, tehnologie şi capitalizarea oportunităţilor de dezvoltare la nivelul întregii societăţii. Totul pentru a construi ceva simplu, aparent, dar de care fiecare dintre noi are nevoie: o viaţă mai bună", susţine Sergiu Manea, CEO BCR.

În activitatea bancară retail, BCR a generat volume noi de credite de 1,79 miliarde lei în T1 2018, cu creşteri de 24% a creditului de nevoi personale 'Divers' şi vânzări de patru ori mai mari în cazul creditului standard imobiliar 'Casa Mea', faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Luând în considerare şi volumele de la Prima Casă, BCR menţionează că şi-a consolidat poziţia de lider cu aproape o treime din piaţa creditării imobiliare din România (credite noi generate). Totodată, în primul trimestru al acestui an, BCR a accelerat procesul de digitalizare şi simplificare a operaţiunilor.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 259 milioane lei. Pe acest segment a avut loc o creştere de 13%, în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a finanţărilor pentru întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). În cadrul finanţărilor de tip corporate, BCR se implică în câteva sectoare-cheie pentru economia românească, precum industria auto, agricultură, energie şi logistică. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene rămâne solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 8 miliarde lei.

Rezultatul operaţional s-a situat la 371,7 milioane lei (79,9 milioane euro), mai mare cu 10% decât rezultatul din anul precedent de 338 milioane lei (74,7 milioane euro), ca urmare a îmbunătăţirii venitului operaţional.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 7,8%, la 466,6 milioane lei (100,2 milioane de euro), de la 432,9 milioane lei (95,7 milioane euro) în primul trimestru din 2017, ca urmare a volumelor mai mari de conturi curente. Veniturile nete din comisioane au avansat cu 4,1% la 171,2 milioane lei (36,7 milioane euro), de la 164,4 milioane lei (36,3 milioane euro), în primul trimestru din 2017, graţie volumelor mai mari din tranzacţii, împrumuturi, precum şi operaţiuni de brokeraj. Rezultatul net din tranzacţionare s-a majorat cu 40%, la 111,5 milioane lei (31,9 milioane euro), de la 79,5 milioane lei (17,6 milioane euro) în primul trimestru al anului trecut.