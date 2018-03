Alexandra Popescu-York: Îmi doresc să mă implic în promovarea României în lume

Capital: După mai mulţi ani în care v-aţi prezentant colecţiile la New York, iată că aţi venit şi în România.

Alexandra Popescu-York: Într-adevăr, este pentru prima oară când am prezentat o colecţie în România, în cadrul Romanian Fashion Philosophy (n.r. – 10 martie). A fost un spectacol inedit, cu forme şi culori, cu piese vestimentare unicat în colecţia ”Poison”, adresate femeilor, îmbinând broderii, aplicaţii, croiuri deosebite şi accesorii avangardiste. La baza acestora se află filozofia ”make art-fashion”, nu ”fast-fashion”. Machiajul, coafura, elementele gotice, toate au spus o poveste.

Capital: Vor urma şi alte proiecte în România?

Alexandra Popescu-York: În mod sigur. Chiar îmi doresc să deschid ceva aici, să dezvolt nişte legături de business. Mai mult, îmi doresc să mă implic în promovarea României în lume. România trebuie să înceapă să îşi accepte, aprecieze şi promoveze românii din străinătate. Se spune că, pentru un artist, este bine să aibă în spate poporul său care să-l sprijine şi apoi să cucerească lumea.

Capital: Prin comparaţie cu ceilalţi designeri, în cadrul prezentărilor dvs. expuneţi şi picturi. Cum a fost primită o astfel de abordare?

Alexandra Popescu-York: Sunt singurul artist-designer din lume care, până la ora actuală, am prezentat simultan creaţii din categorii diferite: o colecţie de modă couture şi o expoziţie de pictură. Întotdeauna, picturile sunt realizate pe comandă, iar temele sunt foarte variate. Am avut picturi reprezentând foarte multe locuri din lume. Un tablou mare poate fi vândut şi cu 30.000 de dolari. Toate aceste picturi dau greutate unei colecţii, cu atât mai mult cu cât autenticitatea este din ce în ce mai rar întâlnită în lumea modei.

Capital: Într-un fel, pictura şi creaţiile vestimentare merg mână în mână.

Alexandra Popescu-York: Există o legătură, sunt unice în peisajul de fashion. Practic, eu nu creez rochii, ci concepte. Nu haine de sezon, ci trenduri, mişcări, emoţii. Fiecare prezentare vine cu un concept nou, creat în urma unor experienţe proprii. În general, am două prezentări pe an, la Couture Fashion Week (New York), în septembrie şi în februarie. Urmăresc şi tendinţele în modă, dar mă axez pe experienţe proprii, nu copiez tendinţele, este mult mai mult. Încerc să introduc şi elemente din artă. Ca idee, pentru o colecţie, cu tot ce înseamnă concept şi materializare, aloc circa şase luni. Este foarte multă muncă în spate.

Capital: Cum a început această aventură în New York?