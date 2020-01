Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită printr-o serie de evenimente organizate de Institutul Cultural Român în țară și peste hotare. Proiectele culturale marchează și împlinirea a 170 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu.

ICR Paris: „Pune cultura română în valoare, printr-o inteligentă postare!”, un joc-concurs pe pagina de socializare

Prietenii Institutului Cultural Român, dar și ai culturii române, sunt invitați să posteze o fotografie personală în care să se afle statuia lui Mihai Eminescu, situată pe Rue des Écoles din Paris, sau o înregistrare video în care participantul la concurs citește sau recită o poezie de Mihai Eminescu. Propunerile vor fi postate pe pagina Facebook a Institutului și vor fi apreciate de către cei 25.000 de abonați ai paginii Institut Culturel Roumain de Paris. Fotografiile și înregistrările video având cele mai multe like-uri vor fi premiate (primele trei în fiecare categorie) cu cărți în limba română apărute la Editura ICR.

ICR Londra: Poveștile artiștilor români din programul „Twelve Months, Twelve Creators” și expoziție de pictură

Comunitatea de artiști români din Marea Britanie, care au făcut parte din programul ICR Twelve Months, Twelve Creators: pictorul Mircea Teleagă, proiectanta Gabriela Popa, custodele și poeta Simona Nastac, actrița Olivia Negrean, muzicianul Bogdan Văcărescu, arhitectul Doina Petrescu, fotograful Paul Arion, violonista Maria Gîlicel, arhitectele Anca Mihalache și Anastasia Stan, traducătorul Gabi Reigh, pianista Anda Anastasescu și producătorul de filme Laurențiu Calciu, va fi sărbătorită de Institutul Cultural Român de la Londra. Publicul invitat va descoperi poveștile fascinante ale acestora, în discuția moderată de Tessa Dunlop, premiata prezentatoare TV și radio. De asemenea, publicul se va bucura, tot cu această ocazie, la sediul Institutul Cultural Român din Londra, de expoziția The Need for Belonging? a artistei Anca Ștefănescu, miercuri, 15 ianuarie (discuție panel ora 19.00, vizualizare privată a expoziției și recepție, între orele 20.15 și 21:00).

ICR Chișinău: recital, prezentări de carte, expoziție de grafică de carte și muzică

Trei evenimente se vor organiza în parteneriat cu instituții de cultură pe 15 ianuarie la Chișinău: tradiționalul recital muzical-poetic și prezentări de carte, la bustul lui Mihai Eminescu, din Aleea Clasicilor Literaturii Române, ora 10.00, expoziția de grafică de carte cu titlul „În nemărginirea vremii și a lumii…”, la Muzeul Național al Literaturii Române Mihail Kogălniceanu, ora 15.00, și spectacolul de poezie și muzică „Al meu nume o să-l poarte…”, în incinta Teatrului Național Mihai Eminescu, ora 18.30. Colaboratorii Institutului Cultural Român de la Chișinău sunt Uniunea Scriitorilor din Moldova, Teatrul Național Mihai Eminescu, Muzeul Național al Literaturii Române ”Mihail Kogălniceanu” din Chișinău și Vinăria Purcari.

ICR Istanbul: Premiera concertului susținut de Ansamblul Violoncellissimo

Spectacolul susținut, în premieră, de Ansamblul Violoncellissimo, este condus de marele violoncelist Marin Cazacu, iar componența formației camerale este următoarea: Ștefan Cazacu, Mircea Marian, Radu Sinaci, Ella Bokor, Horațiu Ludușan, Alexandru Totan, Izabela Ghergu, Cornelius Zirbo, Jan Sekaci, Sofia Blându, Eleonora Bordânc, Victor Sandu, Iulian Ochescu și Iulia Bitta. Organizat de ICR Istanbul pe 14 ianuarie, ora 20.00, la Centrul Cultural Mustafa Saffet din Atașehir, concertul prinde viață prin implicarea a două instituții importante: primăria districtului Atașehir și Centrul Național de Artă Tinerimea Română.

ICR Lisabona: Maraton de lectură și dialog cu publicul

Dedicat anul acesta poeziei contemporane românești, maratonul de lectură organizat anual de Ziua Culturii Naționale va avea loc pe 15 ianuarie, ora 18.00, la sediul ICR Lisabona. Sesiunile de lectură și dialogul cu publicul vor fi moderate de traducătorul Corneliu Popa și de editorul și scriitorul portughez Manuel Fonseca. Maratonul de lectură va porni de la cea mai importantă apariție editorială vizând popularizarea literaturii noastre în spațiul lusitan din ultimii ani, și anume Antologia de Poesia Romena Contemporânea (bilingv, română-portugheză), în traducerea lui Corneliu Popa, editat în 2019 de către Guerra Guerra & Paz Editores, cu sprijinul ICR, prin programul TPS (Translation and Publication Support Programme). Evenimentul este organizat de ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză.

ICR Madrid: Seminar academic, expoziție de fotografie, film și concurs de cultură română

O serie de evenimente dedicate culturii române, promovării literaturii și a traducerilor literare în spațiul hispanic vor avea loc în zilele de 15 și 16 ianuarie, la sediul Universității Complutense Madrid (UCM) și la sediul ICR Madrid. Va fi organizat un seminar academic cu participarea unor profesori spanioli și români, traducători și experți în literatura română, coordonat de doamna profesor doctor Iuliana Botezan, în data de 15 ianuarie, la sediul UCM. De asemenea, inaugurarea expoziției de panouri fotografice intitulată „El pueblo rumano tradicional/Gente y artesanías/Satul tradițional românesc/Oameni și meșteșuguri”, a fotografului Sorin Onișor va avea loc la data de 16 ianuarie, la sediul ICR Madrid, unde se va proiecta și filmul documentar „România neîmblânzită” (2018), r. Tom Barton- Humphreys, subtitrat în spaniolă.

În cadrul programului „Jornadas hispano-rumanas/ Zilele hispano-române”, studenții de la Universitatea Complutense din Madrid își vor exersa cunoștințele și abilitățile despre cultura română și traducerile din literatura română. La final, ICR Madrid va oferi trei premii constând în cărți, tricouri, gadget-uri, precum și un internship la biblioteca reprezentanței. Evenimentele sunt organizate de ICR Madrid, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Spaniei și Universitatea Complutense din Madrid.

ICR New York: „Pianul cu poeme”, în turneu la New York, Washington și Philadelphia

Actrița Daniela Nane, acompaniată la pian de Ioana Maria Lupașcu, va recita versurile lui Mihai Eminescu (în traducerea lui Adrian Săhlean), George Coșbuc, Alexandru Macedonski sau Ana Blandiana, în limba română și în engleză, la New York (15 ianuarie), Washington (17 ianuarie) și Philadelphia (19 ianuarie). Astfel, „Pianul cu poeme”, un eveniment dedicat audienței americane și diasporei românești, va cuprinde și compoziții prezentate de Ioana Maria Lupașcu care aparțin unor compozitori precum Grigoraș Dinicu, Franz Liszt, Astor Piazzolla, sau Ciprian Porumbescu. Proiectul este realizat de ICR New York, cu sprijinul Ambasadei României la Washington D.C. și a Consulatului General Onorific al României la Philadelphia.

Accademia di Romania in Roma: Spectacolul de poezie și muzică „Eminescu: Eu rămân ce-am fost, romantic”

Actorul Ion Caramitru și clarinetistul Aurelian Octav Popa vor susține în data de 15 ianuarie, ora 19.00, la pe scena Teatrului Flavio din Roma, spectacolul de poezie și muzică „Eminescu: Eu rămân ce-am fost, romantic. Evenimentul se bucură de patronajul Ambasadei României în Italia.

ICR Budapesta: Expoziția „Lumea lui Purcărete”, produsă de FNT, ediția 2015, la Seghedin

Proiectul multidisciplinar „Lumea lui Purcărete”, vernisaj de fotografie, vizionare de film și workshop, va avea loc miercuri, 15 ianuarie, la Filiala Seghedin a ICR Budapesta. Expoziția „Lumea lui Purcărete”, produsă de Festivalul Național de Teatru, ediția 2015 și rezultat al unui parteneriat între artist, ICR, Teatrul Național din Budapesta și UNITER, cuprinde imagini impresionante, realizate în întreaga lume de către regizorul Silviu Purcărete, și itinerate la Seghedin în urma succesului de la Budapesta. Proiectul este completat de vizionarea în premieră la Seghedin a filmului artistic Undeva la Palilula (subtitrat în maghiară), în regia lui Silviu Purcărete, produs de Libra Films, și de un workshop moderat de Hajnal Király, doctor în filozofie, teoria filmului și estetică. Expoziția „Lumea lui Purcărete” este deschisă publicului în perioada 15 ianuarie – 17 februarie 2020, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00-15.00.

ICR Stockholm: Violonistul de origine română Mihai-Anton Cucu, în recital

Recitalul susţinut de violonistul de origine română Mihai-Anton Cucu, membru al Orchestrei de cameră regală din Stockholm (Musik på slotett), al Orchestrei de cameră și al Academiei regale din Uppsala, care va interpreta muzică românească, dar și melodii cunoscute din repertoriul internațional va avea loc, pe 15 ianuarie, ora 18.00, la sediul ICR Stockholm. Programul include și lecturi din opera mai multor scriitori români, traduși în limba suedeză, acoperind o paletă vastă de genuri și specii literare: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Geo Bogza, Nina Cassian, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Ion Muresan, Ioan Es Pop, Carmen Bugan, Linda Maria Baros și Dmitri Miticov. Textele vor fi prezentate în limba suedeză în lectura actriței suedeze de origine română Adriana Savin. Evenimentul este organizat de ICR Stockholm şi Ambasada României în Regatul Suediei.

ICR Varșovia: Cărţi poştale cu poezii româneşti în română şi polonă

Poezii româneşti în versiune bilingvă română şi polonă, însoţite de scurte biografii ale autorilor, vor fi trimise, sub formă de cărți poștale, de ICR Varșovia. Au fost selectate poezii de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Nichita Stănescu, Nina Cassian şi Marin Sorescu, precum şi un fragment din poemul Viaţa lumii de Miron Costin, una dintre cele mai vechi lucrări în versuri scrise în limba română.

ICR Tel Aviv: „Mari actori români ai scenei israeliene”, conferință și recital de poezie

Conferința „Mari actori români ai scenei israeliene” va avea loc, pe 17 ianuarie, ora 12.00, la sediul ICR Tel Aviv. La eveniment participă unii dintre cei mai importanți actori de origine română care, prin activitatea lor, au lăsat o moștenire importantă și de durată, precum Sandra Sade, Tatiana Canelis Olier și Nicu Nitai. Lia Koenig, unanim considerată „marea doamnă a teatrului israelian” și deținătoare a prestigioaselor premii Israel Prize și Emet Prize, și care este, la rândul său, vorbitoare de limba română, va fi invitată de onoare a evenimentului. Evenimentul conține două părți distincte: un recital de poezie din clasicii literaturii române, în lectura actorilor participanți și conferința Mari actori români ai scenei israeliene, în cadrul căreia aceștia vor vorbi despre cum au reușit să îmbine originile românești cu noua identitate israeliană.

ICR Viena: Concert de pian, în sala Bösendorfer din Mozarthaus

Pianista Adela Liculescu și violonistul Kirill Maximov vor susține un concert, pe 18 ianuarie, în sala Bösendorfer din Mozarthaus, Viena. Concertul organizat de ICR Viena va avea un repertoriu deosebit, ce include o partitură a lui Ludwig van Beethoven, în 2020 împlinindu-se 250 de ani de la nașterea compozitorului, și cunoscuta baladă a lui Ciprian Porumbescu compusă în 1880, când compozitorul studia la Universitatea de Muzică din Viena.

IRCCU Veneția: Bruno Mazzoni, Alessio Colarizi Graziani și Enzo Santese vorbesc despre Eminescu, Vieru și Călinescu

O scurtă evocare a semnificației operei lui Eminescu va fi făcută de scriitorul și criticul de artă Grigore Arbore, completată de lectura paralelă – în romană și italiană – a unora dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Eminescu, în cadrul conferinței O triadă simbolică: Eminescu, Vieru, Călinescu – versuri și povești pentru eternitate ce se va desfășura la sediul IRCCU. Se vor cita cele mai reușite transpuneri în italiană realizate până acum ale textelor eminesciene. Poetul și criticul italian Enzo Santese se va referi la figura intelectuală a lui Grigore Vieru (1935-2009).

În cadrul aceleiași manifestări, va fi prezentată pe scurt opera polivalentă a academicianului și profesorului George Călinescu (1899-1965), critic, istoric literar, poet și prozator de prim ordin. Despre opera critică a lui George Călinescu și despre importanța ei pentru definirea caracteristicilor operelor personalităților ale căror scrieri au marcat momentele semnificative ale evoluției literaturii române și poziționării ei în context european va conferenția profesorul emerit Bruno Mazzoni, fost decan al Facultății de Limbi Străine a Universității din Pisa. Despre caracteristicile limbajului literar și al modalităților narative folosite de George Călinescu în romanele sale și în mod special în romanul „Enigma Otiliei”, se va referi, în continuare dr. Alessio Colarizi Graziani, prieten al României, traducător din mai multe limbi, fost înalt funcționar al Senatului Italiei, care a tradus, împreună cu Laura Vincze, opera citată a eruditului scriitor român – L’Enigma d’Otilia, Lithos Editore, Roma.

Parteneri ICR București: „România MultiCulturală”, turneu eveniment la Turda, Râmnicu Sărat și Brăila

Actrița Lamia Beligan, soprana Silvia Sorina Munteanu și pianista Viorela Ciucur pornesc într-un periplu poetico-muzical, în perioara 14 – 16 ianuarie, în trei orașe din România, pentru a reliefa una dintre caracteristicile fundamentale ale țării noastre- multiculturalismul. Sub titlul „România MultiCulturală”, evenimentul este realizat de Asociația Pro Valores, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, iar orașele în care cele trei mari artiste vor bucura publicul sunt Turda, Râmnicu Sărat și Brăila. Vor fi prezentate poezii scrise de Mihai Eminescu, dar și de poeți proveniți din diferite etnii: maghiară, germană, evreiască, armeană, greacă, polonă, care au trăit pe teritoriul actual al României: Sándor Petőfi, Endre Ady, Nikolaus Lenau, Maria Banuș, Nina Cassian, Haig Acterian, Alexandru Philippide și Alexandru Macedonski. De asemenea vor fi interpretate arii sau lieduri românești.

