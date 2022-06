UPDATE: Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că artileria rusă a „distrus” biserica Tuturor Sfinților din Sviatohirsk, în estul Ucrainei.

„A fost distrusă pentru prima dată în timpul erei sovietice”, a declarat Zelensky într-o postare pe Facebook. „Mai târziu a fost reconstruită. Și astfel a fost incendiată de armata rusă”.

„Ocupanții știu exact ce obiect este bombardat”, a mai spus el. „Nu le pasă ce transformă în ruine”.

Ucraina a făcut apel la UNESCO să „priveze Rusia de calitatea de membru al organizației”, deoarece „a distrus atât de multe monumente, situri culturale și sociale din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”.

„Ne așteptăm la un răspuns logic și corect din partea ONU și UNESCO”, a declarat Zelenski. „Este vorba de Națiunile Unite, iar carta sa nu prevede asocierea cu teroriștii. Izolarea Rusiei trebuie să fie completă, trebuie să fie trasă la răspundere pentru crimele sale.”

Mănăsirea distrusă datează din 1526, potrivit site-ului oficial al bisericii. Într-o declarație separată, dioceza din Donețk a declarat că biserica a fost reconstruită în 2005, folosind tradițiile arhitecturii rusești din lemn din secolele XVI-XVII.

Știre inițială

Rușii și ucraineni se acuză reciproc pentru incendiul de la mănăstirea Toți Sfinții din Sviatohirsk, construită în anul 1526, din estul Ucrainei. Potrivit unui anunț făcut de Biserica Ortodoxă Ucraineană, un incendiu a izbucnit sâmbătă în clădirea principală a mănăstirii de lemn.

Biserica datează din anul 1526, potrivit site-ului oficial al bisericii. Ultima dată, aceasta a fost reconstruită în anul 2005.

Mănăstirea de lemn Toți Sfinții din Sviatohirskeste aparține Patriarhiei Moscovei, care este condusă de Patriarhul Kirill, un aliat al președintelui Vladimir Putin și susținător al armatei ruse, relatează BBC.

Un oficial ucrainean susține că, pe 30 mai, militarii ruși au omorât patru călugări.

„Eparhia din Donețk a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a confirmat că în această mănăstire, pe lângă călugări și călugărițe, se aflau 300 de refugiați, printre care persoane cu dizabilități și bătrâni, și aproape 60 de copii, printre care și nou-născuți”, a anunțat ministrul Culturii din Ucraina, Oleksandr Tkașenko, pe Facebook.

La polul opus, Ministerul Apărării din Rusia a acuzat trupele ucrainene pentru incendiul de la mănăstirea de lemn.

Rusia susține că în timp ce unitățile Brigăzii 79 de Asalt Aeropurtat din Ucraina se retrăgeau din Sviatohirsk, „naționaliștii ucraineni au dat foc mănăstirii de lemn”.

„Potrivit rezidenților locali, o rafală de muniție incendiară de la o mitralieră de calibru mare montată pe un vehicul blindat ucrainean Kozak a fost trasă în pereții de lemn ai spațiului cu boltă al structurii”, spun oficialii ruși..

În mesaj se mai spune că militarii ruși aflați la nord de Sviatohirsk „nu desfășoară operațiuni de luptă în această zonă și nu bombardează teritoriul Rezervației istorice și arhitecturale Sviatohirsk”.

Informațiile lansate de ucraineni și ruși nu au putut fi verificate din surse independente.

After russia’s bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It’s affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia’s army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 4, 2022