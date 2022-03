Volodimir Zelenski, mesaj la o lună de la începerea războiului: Cu fiecare zi de apărare, aducem victoria mai aproape

Președintele Ucrainei a publicat pe canalul său de Telegram un mesaj în care spune că țara a fost în stare să reziste principalelor atacuri ale trupelor ruse, scrie publicația Obozrevatel.

”Cu fiecare zi de apărare, aducem victoria mai aproape. Acest război este pur şi simplu imposibil fără victorie. Nu ne putem relaxa nici măcar un minut, fiecare minut este despre destinul şi viitorul nostru. Dacă Rusia ar şti ce îi aşteaptă în ţara noastră, sunt sigur că le-ar fi frică să meargă aici”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a acordat statutul de orașe martir pentru Irpin, Bucia, Ahtîrka şi Mikolaev.

„După semnarea acestor decrete, am simţit că ar merita să acord şi să acordăm titlul de erou milioanelor şi milioanelor de oameni ai noştri. Tuturor ucrainenelor şi femeilor ucrainene care fac tot ce pot pentru victoria noastră. Sunt recunoscător fiecăruia dintre voi”, a precizat Volodimir Zelenski.

De asemenea, președintele ucrainean a acordat titlul de Erou al Ucrainei pentru şapte soldaţi ai Gărzii Naţionale, dintre care cinci post mortem. Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a semnat și un decret cu privire la acordarea premiilor de stat pentru 240 de militari ai Gărzii Naționale a Ucrainei și pentru 119 militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei.

Războiul din Ucraina s-ar putea termina în curând

Anunțul a fost făcut chiar de către preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit acestuia, Ucraina şi Rusia se înţeleg asupra problemelor tehnice la convorbirile de pace.

Pe de altă parte, există totuşi un lucru la care cele două puteri nu se înțeleg. Liderul Turciei subliniază faptul că părţile rămân în dezacord în privinţa unor chestiuni teritoriale precum Crimeea, relatează Reuters.

Declarațiile lui Erdogan au fost făcute în cadrul unei discuții purtate cu jurnaliștii după summitul NATO. Cu această ocazie, Erdogan a mai spus că rezoluţiile adoptate de Alianţă nu ar trebui percepute ca o ameninţare pentru Rusia sau oricare altă ţară terţă, ci ca măsuri de descurajare.

Menționăm faptul că Turcia are un rol strategic. Este un stat membru NATO și totodată are frontieră maritimă cu Ucraina şi Rusia la Marea Neagră. Drept urmare, având în vedere faptul că Turcia are relaţii bune cu ambele țări, s-a oferit să medieze în conflict.

În acest sens, Erdogan a spus că principalul obiectiv al Turciei în cadrul eforturilor de mediere este să-i aducă împreună pe preşedinţii ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, pentru convorbiri.