Ultimul mesaj, unul misterios, care ar putea fi cheia discuțiilor din ultimele zile dintre președintele chinez și cel rus, este întors pe toate fețele de liderii lumii, aceștia încercând să-i descifreze substratul. Xi Jinping i-a spus lui Putin, înainte de a pleca de la Moscova: ”Ai grijă, dragă prietene. Urmează schimbări cum n-au mai fost în 100 de ani”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin și cel al Chinei, Xi Jinping, au încheiat întâlnirea care a avut loc la Moscova. Cei doi au avut un schimb de replici înainte ca președintele chinez să părăsească Rusia.

Vizita lui Xi Jinping în Rusia a început luni și a continuat marți, cu o discuție de aproximativ șase ore între cei doi lideri, concretizată cu semnarea unei declarații comune privitoare în special la politica externă a Statelor Unite.

Întâlnirea dintre cei doi președinți s-a terminat cu o strângere de mână și cu un scurt schimb de replici:

„Urmează schimbări cum n-au mai fost în 100 de ani. Și conducem această schimbare împreună”, i-a spus Xi Jinping lui Vladimir Putin.

„Sunt de acord”, i-a răspuns liderul de la Kremlin.

„Te rog, ai grijă, dragă prietene”, a mai adăugat Xi Jinping, potrivit AZGeopolitics.

„Călătorie sigură!”, a încheiat Vladimir Putin.

China este destinația principală pentru petrolul rusesc

La finalul discuțiilor, într-o conferință de presă, Vladimir Putin a declarat că a discutat cu liderul chinez despre o mai bună cooperare între cele două țări în domeniul energiei, inclusiv energiei nucleare.

„Am intrat în detaliile cooperării şi energie, care se desfăşoară într-un ritm bun. China este destinaţia principală pentru petrolul rusesc, iar Rusia este hotărâtă să extindă livrările constante de resurse energetice. Rezultate bune avem şi în domeniul gazelor naturale.

În 2022, Rusia a mărit cu 50% livrările de gaze naturale către China, via gazoductul transsiberian. Gazprom s-a întâlnit cu colegii chinezi şi a livrat gaze naturale peste acordurile contractuale, ceea ce ne transformă într-un furnizor stabil şi partener de încredere. Alte creşteri ale livrărilor către China vor rezulta din acordul semnat în luna ianuarie şi care priveşte gazoductul din Extremul Orient.

De asemenea, am convenit să dezvoltăm două conducte siberiene prin Mongolia. Am discutat despre acestea în detaliu, am ajuns la un acord cu partea mongolă şi livrările se vor ridica la 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Vreau să reamintesc că Rusia este al patrulea furnizor de gaze naturale lichefiate (LNG) al Chinei, iar livrările de LNG vor fi mărite.

Cooperarea în domeniul energiei nucleare este, de asemenea, intensificată. Rusia construieşte centrale nucleare în China, lucrările sunt în derulare la reactoarele 7 şi 8 ale unei centrale şi urmează să înceapă lucrările la o altă centrală nucleară. Acordurile între Rosatom şi Agenţia pentru Energie Nucleară din China se bazează pe cooperare pe termen lung”, a declarat Vladimir Putin.