Discuții despre cooperarea energetică

Vladimir Putin a declarat că a discutat cu liderul chinez despre o mai bună cooperare între cele două țări în domeniul energiei, inclusiv energiei nucleare.

„Am intrat în detaliile cooperării şi energie, care se desfăşoară într-un ritm bun. China este destinaţia principală pentru petrolul rusesc, iar Rusia este hotărâtă să extindă livrările constante de resurse energetice. Rezultate bune avem şi în domeniul gazelor naturale.

În 2022, Rusia a mărit cu 50% livrările de gaze naturale către China, via gazoductul transsiberian. Gazprom s-a întâlnit cu colegii chinezi şi a livrat gaze naturale peste acordurile contractuale, ceea ce ne transformă într-un furnizor stabil şi partener de încredere. Alte creşteri ale livrărilor către China vor rezulta din acordul semnat în luna ianuarie şi care priveşte gazoductul din Extremul Orient.

De asemenea, am convenit să dezvoltăm două conducte siberiene prin Mongolia. Am discutat despre acestea în detaliu, am ajuns la un acord cu partea mongolă şi livrările se vor ridica la 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Vreau să reamintesc că Rusia este al patrulea furnizor de gaze naturale lichefiate (LNG) al Chinei, iar livrările de LNG vor fi mărite.

Cooperarea în domeniul energiei nucleare este, de asemenea, intensificată. Rusia construieşte centrale nucleare în China, lucrările sunt în derulare la reactoarele 7 şi 8 ale unei centrale şi urmează să înceapă lucrările la o altă centrală nucleară. Acordurile între Rosatom şi Agenţia pentru Energie Nucleară din China se bazează pe cooperare pe termen lung”, a declarat Vladimir Putin.

Intensificări ale cooperării industriale și agricole

Liderul de la Kremlin a mai precizat că o importanță majoră în cadrul discuțiilor cu omologul său Xi Jinping a fost acordată intensificării cooperării industriale.

„Constructorii de automobile din China îşi intensifică prezenţa şi se alătură unor proiecte comune, de asemenea în construcţia de elicoptere civile, în metale neferoase, biotehnologie, industria de medicamente şi alte sectoare de viitor ale economiei.

Sectorul agricol este un alt sector promiţător, iar comerţul bilateral cu produse agricole a crescut foarte mult. Anul trecut, acesta se ridica la 41%. Sunt, de asemenea, posibilităţi de creştere a exporturilor de carne, cereale şi alte produse din Rusia. Rusia şi China sunt, de asemenea, hotărâte să dezvolte rute internaţionale logistice şi de transport. Am vorbit despre maximizarea potenţialului rutei feroviare transsiberiene Baikal-Amur şi a rutei maritime nordice, am discutat despre căile rutiere transasiatice şi garantarea funcţionării lor stabile, creşterea eficienţei traficului de pasageri şi de marfă.

Pentru a răspunde nevoilor în creştere ale tranzitului de marfă, am extins infrastructura vamală. Anul trecut, am dat în funcţiune două poduri transfrontaliere, în apropiere de Blagoveşcensk şi în Regiunea Autonomă Evreiască din Rusia. Cooperarea bilaterală umanitară este o cooperare tradiţională şi multifaţetată. După restricţiile de COVID-19, am crescut gradual schimburile culturale, ştiinţifice şi turistice, care promovează prietenia profundă, înţelegrea reciprocă şi afecţiunea sinceră dintre cetăţenii ruşi şi chinezi”, a mai precizat liderul de la Kremlin.

Discuții despre situația din Ucraina

Războiul din Ucraina a ocupat, de asemenea, o bună parte a discuției dintre cei doi lideri. Vladimir Putin a vorbit despre planul de pace propus de China, spunând că multe puncte „sunt convergente cu abordarea rusă”.

„Credem că multe dintre punctele incluse în planul de pace propus de China sunt convergente cu abordarea rusă şi pot fi luate ca bază pentru un acord de pace, atunci când Occidentul şi Kievul vor fi gata pentru asta. Dar această abordare, această disponibilitate nu este valabilă şi de partea lor.

Mai mult, tocmai am fost informat că, în timp ce preşedintele Xi şi eu discutam despre posibilitatea implementării planului de pace chinez – iar preşedintele Xi a petrecut mult timp discutând iniţiativa sa de pace în întâlnirea noastră de ieri faţă în faţă -, astăzi am aflat că Marea Britanie, prin ministrul său adjunct al apărării, a declarat nu numai că va livra tancuri, dar şi proiectile cu uraniu îmbogăţit (n.red – uraniu sărăcit).

Se pare că Occidentul chiar a decis să lupte împotriva Rusiei până la ultimul ucrainean, nu numai în vorbe, ci şi în fapte. Aş dori să ştiţi că, dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va fi forţată să reacţioneze corespunzător. Vreau să spun că acum Occidentul utilizează o armă cu componentă nucleară, şi vreau să subliniez că China şi Rusia duc o politică externă independentă.

Suntem solidare în încercarea de a forma o lume echitabilă şi multiplă bazată pe rolul central al ONU şi al Consiliului de Securitate al ONU, pe dreptul internaţional şi principiile de aur înscrise în Carta ONU. Considerăm că este important să continuăm să sprijinim o coordonare strânsă sub umbrela Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai şi BRICS [Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud] şi să cooperăm strâns în G20 şi în alte forumuri multilaterale. Şi, bineînţeles, să continuăm eforturile de a lega procesele de integrare în Uniunea Economică Eurasiatică şi iniţiativa Chinei One Belt One Road (O Centură Un Drum), pentru a crea un parteneriat major eurasiatic”, a mai declarat Putin.