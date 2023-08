În total, Berkshire Hathaway a cumpărat 5.969.714 acțiuni ale D.R. Horton, 152.572 de acțiuni ale Lennar și 11.112 de acțiuni NVR. Aceste acțiuni valorează peste 800 de milioane de dolari, peste 700 de milioane de dolari valorând doar acțiunile D.R. Horton, informează Fortune.

CEO-ul Berkshire Hathaway, Warren Buffett, nu a declarat public motivul din spatele acestei investiții, dar achiziționarea acțiunilor coincide cu o creștere remarcabilă a acțiunilor constructorilor de case din SUA. Anul acesta, D.R. Horton și Lennar au crescut cu 38,0% și, respectiv, 36,2%, până în prezent. Și NVR a crescut cu 33,5%. Prin comparație, indicele S&P 500 a crescut cu 16,3% în acest an. Buffett conduce Berkshire Hathaway din anul 1965.

Vânzările de case noi, în 2023 au revenit la normal, după o scădere bruscă

Forța motrice din spatele acestei creșteri poate fi atribuită faptului că, in 2023, vânzările de case noi au revenit oarecum la normal, după o scădere bruscă, pe fondul provocat de șocul ratei ipotecare, de anul trecut. Această nouă îmbunătățire a construcțiilor s-a tradus în creșterea vânzărilor de case noi, cu 23,8%, de la an la an, în iunie 2023.

Vânzările de case noi se află, totuși, cu 32,2% sub vârful ciclului, care a avut loc la apogeul freneziei achiziționării de locuințe, în august 2020.

Stimulente sporite și ajustări ale prețurilor

Unul dintre motivele pentru care vânzările de case noi au revenit ține de strategiile inovatoare implementate de constructorii de case pentru a spori accesibilitatea și a atrage cumpărători. Spre deosebire de piața existentă, unde prețurile caselor rămân destul de piperate, constructorii de case și-au scăzut prețurile efective ale caselor. Aceste ajustări de accesibilitate variază, de la oferta de cumpărare a ratei ipotecare și până la reduceri de preț ale unor proprietăți.

„Pentru a aborda problemele legate de accesibilitate pe piață, am introdus stimulente sporite pe piață și am ajustat prețurile de bază ale caselor noastre, acolo unde este necesar. Stimulentul ce mai de succes a fost cumpărarea ratei dobânzii. În general, oferim un punct sub nivelul pieței pe o perioadă de 30 de ani”, a declarat CEO-ul Horton, David Auld.

Lipsa locuințelor ar putea dura ani de zile

Mai mult, sectorul construcțiilor de locuințe a beneficiat de deficitul stocurilor existente disponibile pe piață. Această penurie, combinată cu strategiile de accesibilitate menționate mai sus, a sporit și mai mult atractivitatea caselor nou construite.

Concurența rezultată pentru un număr limitat de case existente i-a împins pe potențialii cumpărători să ia în considerare noi opțiuni de locuințe, sporind cifrele de vânzări pentru constructorii de case. Iar lipsa locuințelor ar putea dura ani de zile.

Prețul acțiunilor Berkshire Hathaway a ajuns la un nivel record

La începutul lunii august, prețul acțiunilor companiei de investiții a miliardarului Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ajunsese la cel mai mare nivel din istorie, după ce a înregistrat un profit operațional record de peste 10 miliarde de dolari, conform Reuters.

Prețul acțiunilor Berkshire a crescut cu 14,3 dolari la deschiderea bursei, pe 7 august, ajungând să fie tranzacționate cu 547,900 dolari. Anteriorul record a fost stabilit pe 28 martie 2022, când acțiunile companiei lui Buffett se vindeau cu 544 de dolari.

Compania lui Buffett a obținut un venit net de 35,9 miliarde de dolari în perioada respectivă, suma reflectând și veniturile nerealizate din investiții precum cele în Apple, acțiunile gigantului tech american apreciindu-se cu 17,6% în ultimele 3 luni. În vârstă de 92 de ani, Buffett conduce Berkshire Hathaway din 1965.