În ciuda îndeplinirii condițiilor legale, unele persoane nu au primit încă cardurile sau nu li s-au virat sumele cuvenite. Autoritățile competente în domeniu recomandă ca aceste persoane să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii sau Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială din județul de reședință.

Criteriile de eligibilitate pentru voucherele sociale pentru produse alimentare și mese calde sunt detaliate în Articolul 3 și 4 din Ordonanța de Urgență nr. 36/2022.

Începând cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete sub 2.000 de lei vor primi carduri sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 de lei o dată la două luni. Anterior, acestea beneficiau de vouchere persoanele cu venituri nete sub 1.700 de lei. Majorarea plafonului a fost propusă de Ministerul Muncii, Incluziunii Sociale și Protecției Persoanelor, iar începând cu acest an, aceleași categorii de persoane vulnerabile vor primi, de două ori pe an, pachete cu alimente.