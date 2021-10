Miercuri seara, președintele Klaus Iohannis a anunțat noi restricții la nivel național, pe fondul creșterii numărului de cazuri și de decese. Șeful statului a făcut apel la oameni să se vaccineze, acesta fiind singurul mod prin care vom putea scăpa de pandemia de coronavirus.

”Vreau sa fiu foarte clar, daca vrem sa se opreasca pandemia, singura solutie este vaccinarea. Stiu ca sunt multi care spun ca nu este asa. In vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat in masa, pandemia practic nu mai are impact. In partea noastra a Europei, suntem in plin val pandemic.”, spune președintele României.