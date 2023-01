Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus miercuri, 25 ianuarie 2023, că decizia SUA de a livra 31 de tancuri Abrams ţării sale este „un pas important pe calea spre victorie.”

„Mulțumesc președintelui SUA, Joe Biden, pentru o altă decizie puternică de a oferi tancuri Abrams Ucrainei. Mulțumesc oamenilor din SUA pentru sprijinul în conducere! Este un pas important pe calea victoriei. Astăzi, lumea liberă este unită ca niciodată pentru un scop comun – eliberarea Ucrainei. Mergem înainte”, a scris, miercuri, Volodimir Zelenski pe contul lui de Twitter.

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It’s an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We’re moving forward

„Astăzi, am anunțat că Statele Unite vor trimite 31 de tancuri Abrams în Ucraina – dovadă a angajamentului nostru de durată și neclintită față de Ucraina și a încrederii noastre în priceperea forțelor ucrainene. După cum i-am spus președintelui Zelensky, suntem cu Ucraina atâta timp cât este nevoie”, a scris Joe Biden pe contul său de Twitter.

Today, I announced that the United States will send 31 Abrams tanks to Ukraine – evidence of our enduring and unflagging commitment to Ukraine and our confidence in the skill of Ukrainian forces.

As I told President Zelenskyy, we’re with Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/OvG3Yh55kx

— President Biden (@POTUS) January 25, 2023