Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marţi, 27 decembrie, într-un nou discurs video, că anul 2023 trebuie să fie unul crucial din punct de vedere al apărării şi securităţii țării sale. Liderul de la Kiev a vorbit despre obiectivele Ucrainei pentru viitorul apropiat.

„În general, săptămâna aceasta va fi importantă pentru Ucraina din punct de vedere politic. Intrăm în anul următor şi trebuie să menţinem o înţelegere comună a obiectivelor noastre naţionale. Desigur, este vorba de eliberarea pământului nostru de inamic, de reconstrucţia Ucrainei, întoarcerea oamenilor noştri acasă, apropierea în continuare a statului nostru de parteneri cheie, deschiderea de noi oportunităţi pentru Ucraina în lume – toate acestea sunt misiuni pentru viitorul apropiat. Şi nu numai pentru stat, ci pentru fiecare dintre noi. În curând îmi voi prezenta punctul de vedere cu privire la implementarea acestor sarcini în Mesajul anual în Rada Supremă privind situaţia externă şi internă a Ucrainei. Vreau ca acest Mesaj să fie nu un raport, ci conversaţia noastră despre anul care vine.”, a declarat Volodimir Zelenski.

Susţinerea italiană va permite consolidarea sistemului de apărare al Ucrainei

Liderul de la Kiev a afirmat că a avut loc marţi (27 decembrie) o nouă şedinţă a Statului Major, declarând următoarele: „Subiectul este clar. În primul rând, Bahmut, Kreminna şi Donbas în general. Posibile acţiuni ale inamicului în direcţia estică şi acţiunile noastre. I-am ascultat pe comandanţi, am hotărât paşii pentru viitorul apropiat. Continuăm să pregătim forţele de apărare şi securitate ale Ucrainei pentru anul viitor. Trebuie să fie un an crucial. Înţelegem riscurile în timpul iernii, înţelegem ce trebuie să facem primăvara şi, drept urmare, înţelegem ce rezultate trebuie să arate întregul sector de apărare şi securitate. Aprovizionarea cu muniţie şi repararea echipamentului militar s-au discutat separat. Apropo, vreau să le mulţumesc specialiştilor noştri, tuturor partenerilor noştri, tuturor celor implicaţi în activitate relevantă. Am reuşit să stabilim un sistem care nu doar pentru returnarea echipamentelor reparate pe câmpul de luptă, ci şi de luare a echipamentelor ‘trofee’ de pe câmpul de luptă şi de punere a acestora în slujba ţării noastre. Acesta este un rezultat foarte important al anului, toţi cei implicaţi au făcut o treabă foarte bună”.

Șeful statului a amintit şi despre discuția pe care a avut-o cu Giorgia Meloni: „Am vorbit astăzi cu premierul Italiei. I-am mulţumit pentru sprijinul acordat deja şi pentru noul sprijin. Doamna Meloni a spus că problema apărării aeriene a Ucrainei este în prezent în discuţie şi ne-am coordonat paşii. Cred că susţinerea italiană ne va permite să întărim apărarea cerului Ucrainei. Desigur, am discutat şi despre planurile noastre diplomatice pentru lunile următoare. Şi, de asemenea, despre ameninţările de iarnă, peste care sunt sigur că vom trece”.

Zelenski a discutat cu reprezentanții FMI

Volodimir Zelenski a avut, marţi, 27 decembrie, întrevederi legate de sistemul bancar şi de investiţiile în vederea reconstrucţiei Ucrainei. „Am avut astăzi o întâlnire cu privire la activitatea sistemului bancar şi cooperarea noastră cu FMI. Trebuie să oferim şi mai multe oportunităţi pentru ucraineni în anul viitor şi să garantăm puterea sistemelor noastre bancar şi financiar.

Am vorbit şi cu şeful celui mai mare fond de investiţii din lume, BlackRock. Am primit încă o confirmare că business-urile lumii dezvoltate cred în victoria noastră şi sunt gata să investească în reconstrucţia noastră. Specialiştii acestei companii ajută deja Ucraina să structureze Fondul pentru reconstrucţia statului nostru. Şi deja ne pregătim să participăm la Forumul Economic Mondial de la Davos. Poziţia şi perspectivele Ucrainei vor fi prezentate acolo.”, a explicat liderul de la Kiev.