Vola.ro: Lipsa restricțiilor în destinațiile exotice, numărul scăzut de cazuri COVID și măsurile anunțate de aeroporturi, de companiile aeriene și de resorturi au contribuit la creșterea interesului românilor pentru vacanțe exotice.

Astfel, conform datelor Vola.ro, în lunile decembrie și ianuarie s-au înregistrat creșteri cu până la 400% pentru destinații exotice precum Punta Cana, Zanzibar, Cancun, Maldive, dar și pentru destinații din zona Golfului Arabiei, precum Dubai și Abu Dhabi.

Prețuri cu 50% mai mari pentru biletele de avion în Dubai, la începutul anului 2021

Statele din Orientul Mijlociu și din zona Golfului Arabiei au fost în ultimii ani o destinație căutată de românii care își doreau soare și plajă în lunile de iarnă. Pe fondul înjumătățirii zborurilor spre Dubai și a creșterii numărului de cereri de bilete de avion, prețurile biletelor de avion spre Dubai au crescut cu 50% în luna ianuarie, 2021.

Astfel, dacă în urma cu un an românii plăteau 287 euro pentru un bilet de avion în Dubai și aveau la dispoziție 3 companii aeriene pentru această călătorie, anul acesta prețul mediu al lunii ianuarie a depășit 430 euro pentru un bilet de avion în condițiile în care doar o companie aeriană a mai operat zboruri spre principala destinație de călătorie din zona Golfului.

Conform informațiilor Vola.ro, se așteaptă o scădere a tarifelor de avion spre Dubai, odată cu reintroducerea zborurilor operate de o companie low cost începând cu luna februarie.

„Dubai-ul este fără îndoială cea mai căutată destinație din zona Golfului de către români. În ciuda prețurilor mai mari decât anul trecut, în luna Decembrie au călătorit la Dubai peste 2000 de români pe săptămână. Începând cu luna februarie, principalul operator low cost va reintroduce zborurile spre Dubai și ne așteptăm la o scădere a prețului până aproape de nivelul anului trecut. Totodată, începând cu luna ianuarie un mare operator low cost va relua zborurile spre Abu Dhabi și ne așteptăm la o creștere a cererii și pentru această destinație.”, a declarat Claudia Tocilă, Director de Marketing Vola.ro.

Insulele Canare si Baleare, cele mai căutate destinații europene de plajă

Pentru românii care preferă plajele paradisiace situate mai aproape de casă, insulele Spaniei au fost o opțiune viabilă în perioada iernii. Astfel, Tenerife și Palma de Mallorca se află printre primele alegeri ale românilor care caută în perioada aceasta o vacanță cu soare în Europa. Prețurile încep de la 115 euro / persoană.

Tarife rambursabile pentru călătoriile exotice si asigurare COVID

Românii care vor să călătorească în această perioadă, pot opta pentru o asigurare de călătorie care le va rambursa 90% din valoarea biletului de avion, dacă nu mai pot călători.

Prin „Vola Rambursabil”, rambursarea banilor se va face indiferent de motiv documentabil, inclusiv din cauza îmbolnăvirii cu COVID-19.

De asemenea, călătorii sunt acoperiți și în cazul în care se îmbolnăvesc cu COVID-19 în timpul călătoriei sau orice alte motive medicale, prin asigurarea „Vola Medical”. Românii care optează pentru această asigurare, vor avea acoperite cheltuielile pentru diagnosticare, izolare, tratament sau spitalizare.

Trendurile anului 2021: rezervări last minute și date de călătorii flexibile

„În rezervările efectuate de turiștii români se observă deja câteva trenduri pentru începutul anului 2021. Spre exemplu, putem spune deja că predomină rezervările last minute, cu 3-7 zile înainte de călătorie. Pentru destinațiile îndepărtate a crescut perioada călătoriei la minimum 10 zile sau chiar două săptămâni, spre deosebire de anii anteriori când românii preferau sa aibă mai multe vacanțe și mai scurte ca durată”, a completat Claudia Tocila, Director de Marketing Vola.ro.

