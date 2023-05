Mikhail Krieger l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin pentru războiul dus împotriva Ucrainei

În ultimul cuvânt în instanță, înainte de condamnare, Mikhail Krieger l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin pentru războiul dus împotriva Ucrainei.

„Dragi ucraineni! Dragii mei prieteni! Cel mai rău lucru pentru mine este că nu pot să fiu alături de voi. În rândurile forțelor armate, de exemplu. Prin urmare, nu pot decât să vă doresc să învingeți. Succes vouă, frați și surori! Glorie Ucrainei!” Acesta a fost finalul discursul lui Krieger în fața instanței.

Iată discursul integral al lui Mikhail Krieger:

„Onorată instanță,

Sunt acuzat de două postări pe Facebook pe care le-am făcut în urmă cu doi ani. Trebuie să trag concluzia că postările mele sunt doar un pretext. Sunt persecutat pentru poziția mea anti-război și pentru poziția mea pro-ucraineană. Nu încerc să o ascund.

Dimpotrivă, încerc să explic despre ce este vorba cât mai multor oameni cu fiecare ocazie. Acest război este, în opinia mea, rarul conflict în care adevărul este sută la sută de o singură parte. Și aceasta este partea ucraineană.

Am vrut să spăl cumva rușinea fratricidă care ne pătează țara, așa că am ajutat refugiații ucraineni și pe rețelele de socializare și mi-am exprimat sincer speranța pentru o victorie ucraineană în toate privințele. Am fost și sunt în continuare convins că, dacă rușii vor să-și câștige libertatea, aceasta va ieși doar din această victorie, așa cum libertatea a venit în Japonia și Germania din legea marțială.

În cuvintele lui Alexander Gorodnitski: „Victoria nu este întotdeauna necesară pentru libertate. Uneori înfrângerea este și mai bună…”

Krieger: Sunt sigur că Vladimir Putin merită același fel de execuție ca și alți criminali de război care au fost spânzurați

Dar să revenim la acuzațiile aduse împotriva mea. Sunt acuzat că mi-am permis să vorbesc public despre spânzurarea lui Putin. Da, visez să trăiesc pentru a vedea acea zi de sărbătoare. Sunt sigur că dictatorul nostru merită același fel de execuție ca și alți criminali de război care au fost spânzurați, de exemplu prin verdictul Tribunalului de la Nürnberg. El este același tip de tiran mincinos care și-a arogat putere neîngrădită și, ca cei de dinaintea lui, este până la coate în sânge.

Părerea mea este justificată de mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională de la Haga. Dar se poate ca în aceste vise ale mele să fi uitat de milă, de „milă pentru cei căzuți”, ca să zic așa? Din nou, nu. Până la urmă, din mila acestui măcelar — tocmai din mila lui — sângele continuă să fie vărsat în fiecare zi.

Și pentru că este clar pentru toți că nu își va părăsi poziția de putere, arestarea și execuția sa este singura modalitate de a opri vărsarea de sânge fratricid, pe care el — el, insist — a dezlănțuit-o împotriva unei națiuni fraterne, poporul patriei mele, iubita mea Ucraina (…)

,,Dragi ucraineni! Nu pot decât să vă doresc să învingeți. Succes vouă, frați și surori!”

Mă adresez tuturor celor care mă aud și tuturor celor care îmi aud cuvintele aici. Dacă auziți sau citiți vreodată că „Krieger a avut gânduri ascunse” sau „Krieger s-a retractat și și-a cerut scuze” și așa mai departe, să știți că există o amenințare groaznică pentru familia mea și pentru mine.

Și ultimul lucru înainte să plec – vreau să spun câteva cuvinte eroilor mei compatrioți [în ucraineană] – apărătorii Ucrainei mele natale. Dragi ucraineni! Dragii mei prieteni! Cel mai rău lucru pentru mine este că nu pot să fiu cu voi. În rândurile forțelor armate, de exemplu. Prin urmare, nu pot decât să vă doresc să învingeți. Succes vouă, frați și surori! Glorie Ucrainei!”