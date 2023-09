Preşedintele rus Vladimir Putin dorește ca un fost locotenent al lui Prigojin să îi devină aliat. Mai precis, să îi instruiască noi voluntari pentru lupta din Ucraina, potrivit AFP.

Declarațiile pe acest subiect au fost făcut în cadrul întâlnirii de joi cu Andrei Troşev.

Locotenentul despre care vorbește Putin este Andrei Troşev, supranumit și „Sedoi” (păr grizonat, în rusă). El este un colonel în rezervă și un apropiat al lui Prigojin în cadrul grupării Wagner.

„Sedoi” a fost chiar unul dintre fondatorii grupului. El a primit sancțiuni din partea Uniunii Europene pentru „implicare directă în operaţiunile militare ale grupului în Siria”, conform unui document al UE.

#Putin met with Deputy Minister of Defense of the Russian Federation Yunus-Bek Yevkurov and one of the leaders of the #Wagner PMC Andrei Troshev.

Putin king instructed Troshev to form “volunteer units.”

Andrey Troshev is a former commander of the Wagner PMC with the call sign… pic.twitter.com/bYaAqENk30

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2023