Vladimir Putin a instruit FSB să ia măsuri împotriva combatanților ruși care se alătură conflictului din Ucraina. El îi descrie pe aceștia drept „gunoaie” și „trădători”.

Putin a adăugat că ei vor fi aduși în fața justiției din Rusia, „în mod imprescriptibil” și indiferent de locația lor.

Serviciul de securitate rus, condus de Vladimir Putin în anii ’90, deține autoritate asupra frontierelor Rusiei.

FSB este agenția principală de securitate internă și serviciu de informații al Rusiei. FSB este succesorul direct al KGB-ului sovietic și își are rădăcinile în organizațiile de securitate și contrainformații ale Uniunii Sovietice.

Rolul său principal este acela de a proteja securitatea internă, contracararea terorismului, contraspionajul și asigurarea ordinii publice în Rusia.

De asemenea, FSB are atribuții în domeniul contrainformațiilor și al securității cibernetice.

‼️🇷🇺 BREAKING: President #Putin orders the FSB to seek revenge on all traitors:

„We will uncover the identities of all traitors, we will not forget any of them and we will punish each and every one of them regardless of where they are located.” #Russia pic.twitter.com/mzEtM1cEu5

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 19, 2024