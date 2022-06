Vladimir Putin e dornic să semneze un acord de pace cu Ucraina pentru a pune capăt „războiului civil”, a spus cea mai puternică femeie din Rusia, Valentina Matviyenko, preşedinta Consiliului Federaţiei Ruse, la o întâlnire cu preşedintele Mozambicului, Filipe Nyusi.

Nu vedem nicio reacție din partea Kievului

Apropiata lui Vladimir Putin, Valentina Matviyenko (care este la şefia Consiliului până în septembrie 2024), spune că Rusia îşi doreşte pacea, dar se teme de „planurile” Ucrainei, susţinute cu armament de către Occident.

„Suntem deschişi la negocieri. Sunt de acord că e nevoie de o soluţie diplomatică, paşnică. Dar e nevoie ca asta să fie de ambele părţi. Repet, suntem deschişi la negocieri şi semnare de acorduri care să pună capăt războiului civil în Ucraina şi să aducă pacea, dar nu vedem nicio reacţie din partea Kievului”, a spus şefa Consiliului, citată de către agenţia de ştiri rusă TASS.

Valentina Matviyenko continuă pe acelaşi fir narativ „ţesut” de ceilalţi oficiali ruşi şi spune că Ucraina vrea să devină o putere nucleară iar în acest sens a „complotat” cu Occidentul pentru a ataca regiunile Doneţk şi Lugansk, înarmându-se serios cu „arme, inclusiv arme grele”.

Prin urmare, „Rusia nu a avut nicio altă cale de ieşire, nicio altă soluţie pentru asigurarea securităţii” sale şi a regiunilor pro-ruse din Ucraina.

Nu am avut altă ieșire, altă alegere pentru a ne asigura securitatea

Ea a reamintit că înainte de începerea „operațiunii militare speciale” din Ucraina, Rusia a purtat discuții cu partenerii occidentali și cu Statele Unite cerând să fie asigurată securitatea comună și indivizibilă pe continentul european, „așa cum s-au angajat pe hârtie în toate documentele internaționale”.

„Din păcate, nu am primit un răspuns adecvat. Și după ce Ucraina a spus că vrea să fie o putere nucleară și când am văzut cum este inundată cu arme, inclusiv arme ofensive, știind că pregătește al treilea atac armat în regiunile Donețk și Lugansk, firește, nu am avut altă ieșire, altă alegere pentru a ne asigura securitatea”, a subliniat ea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus anterior omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, că dorește să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin. Discuțiile ruso-ucrainene se desfășoară din 28 februarie. Mai multe întâlniri au fost organizate în Belarus, apoi părțile au continuat negocierile în format de videoconferință.

Următoarea rundă de discuții offline a avut loc la Istanbul, la 29 martie. Cu toate acestea, la 12 aprilie, președintele rus Vladimir Putin a declarat jurnaliștilor că Ucraina s-a abătut de la acordurile anterioare și a condus procesul într-un punct mort.

La 20 aprilie, secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova a înmânat Kievului un proiect de document clar formulat privind acordurile și că așteaptă un răspuns.