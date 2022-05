Congresul îi va oferi preşedintelui Joe Biden autorizaţia să folosescă forţele armate ale SUA pentru a apăra integritatea teritorială a Ucrainei în cazul în care Vladimir Putin îşi intensifică războiul, propune un parlamentar american.

Congresmanul Adam Kinzinger a anunţat introducerea unei rezoluţii comune care ar autoriza utilizarea forţelor armate ale SUA pentru a apăra integritatea teritorială a Ucrainei dacă Vladimir Putin îşi intensifică atacurile.

Rezoluția va trece prin Congresul SUA în următoarele zile

Rezoluţia i-ar oferi preşedintele Statelor Unite o autorizaţie să utilizeze forţele armate pentru a răspunde în cazul în care Federaţia Rusă ar folosi arme chimice, biologice sau nucleare împotriva Ucrainei. Aceasta ar urma să treacă prin Congres zilele viitoare, anunțul fiind făcut de Kinzinger în premieră la CBS.

„După cel de-al Doilea Război Mondial, America şi-a exprimat clar poziţia – angajamentul faţă de libertate – care i-a pus pe autocraţi în defensivă şi a consolidat democraţiile din întreaga lume. În ultimul deceniu, am văzut cum această hotărâre s-a clătinat, iar tiranii, precum Vladimir Putin, au exploatat aceste vulnerabilităţi. Astăzi, America are ocazia de a-şi reafirma sprijinul faţă de oamenii care caută libertatea şi de a se opune cu fermitate autoritarismului.

După ce am vorbit cu secretarul Blinken şi am auzit îngrijorările sale grave cu privire la utilizarea de către Putin a armelor chimice, sunt încrezător că Statele Unite vor arăta comunităţii internaţionale că nu vom tolera violenţa fără sens. Personalul meu şi cu mine aşteptăm cu nerăbdare să continuăm discuţiile cu secretarul Blinken pentru a ne asigura că Rusia este trasă la răspundere pentru orice încălcare a dreptului internaţional.

„Trebuie să luăm măsuri pentru a pune capăt acestor atrocităţi”

Ştim că milioane de ucraineni sunt strămutaţi, iar mii de oameni au fost ucişi. Ţintirea civililor, execuţiile în masă şi nenumăratele rapoarte de atrocități comise de forţele ruseşti au rămas în mare parte nepedepsite. Trebuie să luăm măsuri pentru a pune capăt acestor atrocităţi. Cuvintele contează, dar şi acţiunile noastre contează.

Introduc acest AUMF (n.r Authorization for Use of Military Force – Autorizația de utilizare a forței militare) ca o linie roşie clară, astfel încât administraţia să poată lua măsuri adecvate în cazul în care Rusia ar folosi arme chimice, biologice şi/sau nucleare. Aşa cum a spus preşedintele Statelor Unite, Putin trebuie oprit. În consecinţă, comandantul suprem al celei mai mari armate din lume ar trebui să aibă autoritatea şi mijloacele necesare pentru a lua măsurile necesare pentru a face acest lucru”, a explicat parlamentarul.

Adam Kinzinger a subliniat că rezoluţia nu este un act ostil, ci doar are scopul să îi ofere preşedintelui Biden posibilitatea să intervină rapid în caz de necesitate.

„Îi oferă, ştiţi, o mai mare flexibilitate, dar este, de asemenea, un factor de descurajare pentru Vladimir Putin”, se arată într-un comunicat de presă.