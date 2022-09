Vladimir Putin a semnat tratatele de anexare a patru regiuni din Ucraina la Rusia

Cu puțin timp în urmă, va avut loc o ceremonie specială în care a fost oficializată anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia. Vladimir Putin a semnat deja tratatele de anexare a celor patru regiuni ucrainene la Rusia.

În cadrul acestei ceremonii speciale, Vladimir Putin a ţinut „un discurs substanţial”, potrivit lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, relatează agenția de presă AFP. El a spus că armata rusă este pregătită să apere aceste teritorii folosind toate mijloacele disponibile, subliniind faptul că ar fi dispus să recurgă la un atac nuclear pentru a împiedica armata ucraineană să își elibereze teritoriul suveran de sub dominația Rusiei. Anunţul său a declanşat o nouă rundă de critici internaționale.

„Orice decizie de a continua cu anexarea regiunilor Doneţk, Luhansk, Herson şi Zaporojie din Ucraina nu ar avea nicio valoare juridică şi merită să fie condamnată”, a zis Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

Potrivit unor decrete prezidențiale semnate ieri seară, 29 septembrie 2022, Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor ucrainene Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei. Președintele Rusiei a recunoscut independența regiunilor ucrainene Herson și Zaporojie în conformitate cu principiile general acceptate și normele legislației internaționale, încadrate în Carta ONU, luând, totodată, în considerare voința locuitorilor ucrainene din acele regiuni, în care au fost organizare referendumuri.

„Ordon recunoaşterea suveranităţii şi independenţei de stat a regiunilor Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei”, scrie în decretele prezidențiale semnate, ieri seară, de Vladimir Putin. Menționăm că aceste decrete au intrat în vigoare în ziua semnării lor.

SUA vor înființa un comandament special pentru Ucraina

Tot ieri, Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii a anunțat că face demersuri pentru a crea un comandament special care să se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Ucrainei şi care să se ocupe și de antrenarea militarilor ucraineni. Potrivit The New York Times, care a citat surse anonime din administraţia americană, comandamentul special va fi înfiinţat în oraşul german Wiesbaden (landul Hessa) sub supravegherea generalului american Christopher Cavoli, comandant suprem al forţelor aliate din Europa.

Această informație coincide cu avertismentul lansat ieri de preşedintele american Joe Biden la adresa lui Vladimir Putin, potrivit căruia SUA nu vor recunoaşte niciodată anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia.

„Vreau să fiu foarte clar. SUA nu vor recunoaşte niciodată, niciodată, niciodată pretenţiile Rusiei asupra teritoriului suveran al Ucrainei”, a spus preşedintele american, în cadrul Summitului Insulelor din Pacific, desfăşurat, ieri, la Washington.

Joe Biden a spus, totodată, că acele referendumuri din Ucraina sunt ilegale, sunt „o rușine” și au fost controlate de separatişti pro-ruşi, iar rezultatele lor au fost „manipulate de Moscova”. Liderul de la Casa Albă a denunţat „ambiţiile imperialiste ale lui Putin sunt o încălcare flagrantă a Cartei Naţiunilor Unite şi a principiilor fundamentale ale suveranităţii şi integrităţii teritoriale”, relatează agenția de presă Reuters.