Gafa comisă de Joe Biden în timpul unui discurs. A căutat în sală o deputată care a decedat în august

În cadrul conferinței despre foamete, nutriţie şi sănătate, Joe Biden le-a mulţumit organizatorilor, iar apoi a pus o întrebare la care nimeni nu se aștepta.

„Jackie, eşti aici? Unde este Jackie? Cred că ea urma să fie aici”, a spus Joe Biden, conform npr.org

Jackie Walorski a fost unul dintre cei patru co-sponsori ai unui proiect de lege pentru finanțarea conferinței și a fost un susținător al reducerii foametei în America, scrie sursa menționată.

Casa Albă a emis un comunicat după trecerea în nefiinţă a deputatei

După decesul deputatei, Casa Albă a emis un comunicat în care preciza că președintele SUA şi soţia sa sunt şocaţi şi întristaţi de trecerea în nefiinţă a deputatei.

„Jill și cu mine suntem șocați și întristați de moartea deputatei Jackie Walorski din Indiana, împreună cu doi membri ai echipei sale, într-un accident de mașină care a avut loc astăzi în Indiana.

Născută în iubitul ei South Bend, fiica unui tăietor de carne și a unui pompier, și-a petrecut întreaga viață în slujba comunității în care a crescut – ca jurnalist, director de organizație non-profit, legislator de stat și, în cele din urmă, ca membru al Congresului în ultimii nouă ani și jumătate.

Poate că am reprezentat partide diferite și am fost în dezacord cu privire la multe probleme, dar a fost respectată de membrii ambelor partide pentru activitatea sa în cadrul Comisiei pentru căi și mijloace din Camera Reprezentanților, în care a făcut parte. A fost, de asemenea, copreședinte al House Hunger Caucus, iar eu și echipa mea am apreciat parteneriatul ei în timp ce planificăm o conferință istorică a Casei Albe privind foametea, nutriția și sănătatea în această toamnă, care va fi marcată de grija ei profundă pentru nevoile Americii rurale.

Transmitem cele mai profunde condoleanțe soțului ei, Dean, familiilor membrilor personalului ei, Zachery Potts și Emma Thomson, care și-au pierdut viața în serviciul public, și locuitorilor din cel de-al doilea district din Indiana, care au pierdut un reprezentant care era unul dintre ei”, a transmis Casa Albă.