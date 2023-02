Rusia se pregătește de o ofensivă masivă

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat joi că ruşii ar putea să înceapă o nouă ofensivă în Donbas (zonă minieră compusă din regiunile Doneţk şi Lugansk), precum în sudul Ucrainei, iar la această operaţiune ar putea să participe până la 500.000 de soldaţi ruşi.

Într-un interviu acordat canalului de televiziune francez BFMTV, Oleksii Reznikov a sugerat că ofensiva rusă ar putea începe în zilele premergătoare datei de 24 februarie, când se împlineşte un an de la declanşarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Au anunțat oficial 300.000, dar când vedem trupele la graniţe, conform evaluărilor noastre, sunt mult mai multe”, a declarat el pentru televiziunea franceză, potrivit BBC.

Multe semne indică pregătirea unei ofensive a Rusiei

Pe lângă transferul efectiv a trupelor ruse care s-au antrenat în Belarus, unde sunt pregătiţi în special cei mobilizaţi, şi a diferitelor dezinformări lansate în spaţiul public, care ar trebui să semene panică şi să creeze impresia că Rusia se pregăteşte să atace din toate părţile, există şi semne indirecte, afirmă unii experţi ucraineni, citaţi de Unian.

Din 11 februarie, potrivit acestora, în regiunea Lugansk va fi oprit internetul mobil pentru a-i împiedica pe eventualii ‘agenţi ucraineni’ în zonă să transmită date operative de pe teren Kievului, adică pentru a reduce posibilitatea unor „scurgeri de informaţii” privind poziţionarea trupelor ruse pe teren, înaintea declanşării ofensivei.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), cu sediul în SUA, a declarat recent că Moscova ar putea încerca să „întreprindă o acțiune decisivă” și să lanseze o „mare ofensivă” în est.

Oleksii Reznikov a declarat că toți comandanții ucraineni vor încerca să „stabilizeze frontul și să se pregătească pentru o contraofensivă” înaintea avansului rusesc despre care se zvonește.

„Am încredere că anul 2023 poate fi anul victoriei militare”, a spus el, adăugând că forțele ucrainene „nu pot pierde inițiativa” pe care au obținut-o în ultimele luni.

NATO: Nu este vizat doar estul Ucrainei

Comentariile lui Reznikov vin în contextul în care serviciile secrete ucrainene susțin că președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat forțelor sale să cucerească Donbasul înainte de sfârșitul primăverii.

Luni, însă, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat că nu există indicii că Putin și-ar fi limitat obiectivele militare doar la preluarea regiunilor din estul Ucrainei.

„Nu am văzut niciun semn că președintele Putin și-a schimbat obiectivul general al acestei invazii – acela de a controla țara vecină, de a controla Ucraina. Așa că, atâta timp cât acesta este scopul, trebuie să fim pregătiți pentru o campanie de lungă de timp”, a declarat șeful NATO.