Președintele rus Vladimir Putin i-a spus joi omologului său turc Recep Tayyip Erdogan că Moscova ar lua în considerare dezvoltarea unui „hub de gaze” în Turcia, în condițiile în care livrările Rusiei către Europa au fost perturbate de sancțiunile legate de Ucraina și de scurgeri la conductele cheie.

„Turcia s-a dovedit a fi cea mai fiabilă rută pentru livrări în prezent, chiar și către Europa. Am putea lua în considerare posibilitatea de a crea un hub de gaz în Turcia pentru livrările către alte țări”, i-a spus liderul rus lui Erdogan în cadrul unei întâlniri față în față în capitala Kazahstanului.

Erdogan a urmărit să mențină un dialog deschis cu Rusia și cu țările occidentale de la începutul invaziei rusești, în ciuda unei serii de divergențe, inclusiv a conflictelor din Siria și din alte părți.

„Ar fi o platformă, nu doar pentru livrări, ci și pentru stabilirea prețurilor (la gaze)”, a declarat Putin la întâlnirea cu Erdogan, adăugând că: „În prezent, aceste prețuri sunt exorbitante și am putea reglementa în mod normal acest lucru fără nicio conotație politică”, scrie The Moscow Times.

