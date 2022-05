Armata rusă a bombardat puternic luni orașul ucrainean Lîman din regiunea Donețk, localitate cu o populație de peste 20.000 de persoane.

Localitatea se află la aproximativ 20 de kilometri de un oraș strategic ucrainean, Sloviansk, considerat un „punct cheie” în campania de cucerire de către ruși a estului Ucrainei.

Ca urmare a postărilor de videoclipuri privind bombardamentele, mai mulți analiști afirmă că exploziile din centrul orașului ucrainean par să fie cauzate de arme termobarice, dar informația nu este confirmată.

Russia appears to be using the TOS-1A thermobaric MLRS to indiscriminately bombard the Ukrainian town of Lyman, in Donetsk. pic.twitter.com/XTf8qRludU

Jurnalistul Neil Hauer de la CNN a scris pe contul său de Twitter că echipa de filmare a televiziunii americane a surprins exploziile de la distanță.

Watching a Russian rocket artillery salvo being unloaded on Lyman from about 10km away. We could see the explosions of the rounds hitting Ukrainian positions. pic.twitter.com/tKwhGR5y1T

— Neil Hauer (@NeilPHauer) May 23, 2022