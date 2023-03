Așadar, 147.000 de oameni vor fi chemați în Forțele Armate Ruse în intervalul 1 aprilie – 15 aprilie 2023, potrivit unui document semnat recent de către Vladimir Putin și consultat de CNN.

Sursa menționată amintește de faptul că președintele rus a ordonat o „mobilizare parțială” în toamna anului trecut, cu scopul de a consolida armata cu sute de mii de noi recruți pentru frontul din Ucraina.

La momentul respectiv, decizia anunțată de Kremlin a declanșat un val de proteste, dar și o plecare în masă a bărbaților din țară.

Amintim că noul decret al lui Vladimir Putin a venit în contextul informațiilor potrivit cărora Ucraina pregătește o contraofensivă masivă. Ar fi vorba despre tancuri, blindate de infanterie și avioane de luptă primite de la aliații occidentali.

De asemenea, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a postat o înregistrare video cu unități ucrainene care se antrenează cu vehicule de luptă Stryker și Cougar furnizate de SUA.

Conform sursei menționate, aceste vehicule sunt parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de miliarde de dolari.

„Se află acum în mâinile capabile ale Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei. Le-au scos la un test drive. Mă bucur că soldații cei mai buni din lume primesc cele mai bune vehicule de la partenerii noștri”, a transmis Oleksii Reznikov.

Amintim că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat miercuri un decret prezidențial prin care l-a eliberat pe generalul colonel al Serviciului Intern, Alexander Chupriyan, din funcția de prim-adjunct al șefului Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia.

Potrivit unei surse citate de agenția rusă de presă TASS, Alexander Chupriyan a fost eliberat din acea funcție pentru că îi expirase contractul, care fusese reînnoit pentru încă cinci ani în martie 2018, când el avea 60 de ani, limita de vârstă pentru Serviciul de Stat de Pompieri (SFS) din Rusia.

🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023